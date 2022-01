Berni responsabilizó a los turistas por la voladura de las sombrillas

Tal y como fue informado por MDZ, el viernes por la tarde, en la playa de Villa Gesell, con una gran afluencia de público debido a las elevadas temperaturas, un helicóptero de la policía bonaerense voló muy cerca de quienes allí se encontraban lo que provocó un vuelo de sombrillas y también temor en los turistas presentes en ese momento en el balneario, algunos de los cuales se vieron obligados a rescatar sus pertenencias voladas.

Algunos de los testigos presenciales de lo sucedido señalaban la presencia en el helicóptero de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, una versión que fue confirmada por él mismo en la tarde de ayer al declarar que sí se encontraba en ese helicóptero y al explicar asimismo los motivos de la peligrosa maniobra que se viralizó en las redes sociales.

Según Berni, mientras volaban, junto con el piloto vieron “un tumulto” de más de 300 jóvenes que parecía una pelea multitudinaria. Decidieron, entonces, acercarse a ver qué sucedía: “En el tumulto, de lejos parecía una pelea entre chicos, pero de cerca estaban bailando”, explicó el ministro.

En la mañana de hoy, y después de dos días de recibir intensas críticas en las redes sociales, Berni no solo no admitió el error del piloto sino que culpó a los turistas por la voladura de sus propias sombrillas: "tendríamos que una sombrilla en la plaza es un elemento peligroso. Hay que preguntarse si el que puso la sombrilla no evaluó que una ráfaga de viento se la podía levantar".