Consejos de alimentación sana para las mascotas en temporadas de calor

Es normal que en el verano las mascotas se vuelvan un tanto inapetentes. En esta oportunidad, compartimos algunas claves de la alimentación para que estos animales toleren las altas temperaturas y te contamos todo lo que hay que saber al respecto. No te pierdas los detalles.



Fuente: pixabay.com

Mascotas en verano: consejos para una alimentación sana

Cuando llega el verano y los días de altas temperaturas, los consultorios veterinarios se suelen llenar de gente preocupada por el hecho de que sus mascotas perdieron el apetito.



Esto es más que normal y la explicación se debe a que estos animales, en especial los perros, sufren más el calor que los seres humanos.



Sin embargo, no es nada grave y no hay motivo para alarmarse. Basta con ofrecer al animal una alimentación saludable y corroborar que se mantengan lo más frescos posibles.



En primer lugar, una de las claves a tener en cuenta no pasa por el alimento que se le da en sí, sino en el momento del día en que se pone a disposición del animal.



Dicho de otra manera, con la llegada del calor lo más recomendable es darles el alimento durante las horas del día en que el mismo no es tan intenso, es decir, temprano en la mañana y entrada la noche.



De esta forma, las mascotas podrán ingerirlo antes de que las altas temperaturas les quiten el apetito.



Por otra parte, no está de más ofrecerle a las mascotas alimentos frescos y nutritivos, como es el caso de frutas y verduras como, por ejemplo, zanahorias.



Otras claves a tener en cuenta para que las mascotas no sufran calor en verano

Otro detalle importante a la hora de pensar en la alimentación de las mascotas pasa por el hecho de que la comida tiene que estar lo más fresca posible.



Esto quiere decir que, durante el día, es necesario reservar el alimento balanceado en el lugar más fresco posible.



Lo mismo ocurre con el caso del agua. Al igual que las personas, las mascotas necesitan de una buena hidratación para soportar el calor. En este sentido, no solo hay que garantizar que siempre tengan un platito con agua, sino que es fundamental que la misma esté fresca (ni fría ni a temperatura ambiente).



Para finalizar, una buena forma de mantener frescas a las mascotas pasa por mojarlos un poco con agua, en especial cuando se está al aire libre y durante el día.



Es cierto que esto es más apropiado para los perros que los gatos. No obstante, lo más probable es que los amigos felinos encuentren por sí solos el mejor lugar para descansar y protegerse del calor.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿ya sabes cómo hacer para que las mascotas no sufran tanto el calor en tiempos de verano?