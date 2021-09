Es enfermero en África y denuncia que los lugareños no son vegetarianos por elección sino porque son pobres

El primer desafío fue aprender un nuevo idioma para poder comunicarse, en mi caso dos ya que no hablo muy bien el inglés y menos aún el chitumbuka. ¡Jamás en la vida pensé que existía una lengua con ese nombre! Malawi es un país plurilingüe donde las personas dominan varias de estas lenguas que pertenecen a la familia Bantú. Superado el desafío, pude ir al encuentro de la comunidad.

Muchas veces cuando hablamos de las distintas partes del rompecabezas que hacen a lo cultural es inevitable hablar de la alimentación. Muchas veces como enfermero he escuchado la frase "somos lo que comemos" haciendo referencia a nuestro estado de salud y el cuidado del mismo a través de la alimentación pero estando inmerso en esta cultura tan rica he encontrado otra artista a esta frase y sobre todo a los alimentos típicos de esta región pero sobre todo a sus comidas, que hacen de alguna manera a estas personas.

Cómo bien sabemos los argentinos, nuestra carne no se compara con nada en el mundo, es muy buena, ya sea de ternera, pollo, cabra, pescados, nuestra carne se luce. Nuestros animales para el consumo no se comparan con nada. Aún la peor de nuestras carnes es la mejor comparada con la que se puede consumir aquí en Malawi.

Uno piensa en una vaca y se viene al imaginario colectivo un ser gigante, enorme, gordo, que nos da infinidad de productos alimenticios, desde carnes hasta lácteos de los más variados. Aquí las vacas son una caricatura de la idea de lo que es una vaca, son animales pequeños, mal nutridos de baja estatura con cuernos muy chicos y que no producen leche para el consumo humano solo para alimentar a los terneros. No soy un experto en razas bobinas pero creo que parte de las diferencia de las características de este animal es porque podrían ser de un tipo de raza diferente a las que tenemos en Argentina y por otro lado las carentes condiciones de vida afectan al estado de los animales y su crianza.

Insumos clave en la alimentación de Malawi

Las gallinas, como las vacas y cabras, son parte del paisaje. Andan sueltas por todos lados y nadie se confunde ni se apropia de un animal que no le pertenezca. Las gallinas todas con una infinidad de pollitos de todos los tamaños que las siguen en el andar se mezclan cuando encuentran algo para comer. Aquí no existen las "pollerías" donde comprás la carne del animal, refrigerada para que la lleves a tu cocina y sin más prepares algo rico de come. Acá se venden las gallinas vivas ya que refrigerar el animal tiene un gran costo y muchos no pueden con el mismo, ya que la electricidad es un bien preciado y muchos negocios tienen energía solar con un voltaje muy bajo. Una vez comprada la gallina queda en manos de uno el proceso de transformar el animal en comida. ¡Toda una experiencia!

Los animales se compran vivos en Malawi, así se ahorra el costo de refrigerar la carne.

El lago Malawi es el único y más grande lago que posee el país y de dónde se surte de un pequeña variedad de peces y este tiene presencia en muchas partes del país. De aquí las canoas pesqueras en sus artesanales redes recogen el Somba que es el pez nacional que aparece en las Kwachas (moneda nacional de Malawi) como marca de agua de autenticidad. Un pez de mediano tamaño que se consume frito y de un fuerte aroma.

Los vegetales aquí son muy limitados aún más en la región montañosa de Chisenga que es donde habitamos, en el distrito de Chitipa. El repollo blanco se usa en infinidad de preparaciones siempre hervido y cortado bien finito. Las personas aquí no tienen la costumbre de comer ensalada normalmente todos los vegetales se hierven y se cortan en pequeñas partes y se preparan con salsa de tomate. El tomate, la papá, la cebolla, la batata, la zanahoria, tienen presencia en la dieta de algunas personas ya que producirlos tiene un alto costo por lo que implica el riego de los mismos.

La pobreza es extrema en Chisenga, lugar donde Nahuel se encuentra cumpliendo su misión.

El maíz blanco es muy utilizado aquí una vez que el marlo está bien seco, se desgrana se somete a un secado aún más intenso en grandes lonas al sol y luego es triturado a pulso o a máquina quedando una harina muy fina y de textura agradable. Con ésta se prepara el Nsima, una mixtura de agua hervida y el polvo del maíz blanco de conciencia viscosa cuando se está preparando y luego gelatinosa cuando está servida que no tiene sabor muy potente y normalmente no se le agrega ningún condimento. Esta comida es la más común en el día a día de los habitantes de Malawi ya que es muy barata y abundante para poder alimentar a toda la familia. A lo largo de África está preparación tiene distintos nombres pero es muy distintiva de este continente.

Cómo es la alimentación en Malawi

Debido a que los vegetales son caros y las personas quieren comer recurren a diversas formas de comer hojas verdes, la planta del zapallo como bien sabemos tiene unas hojas muy grandes medio peludas según el tipo de zapallo que luego de dar el fruto normalmente se seca, aquí las hojas del zapallo se comen y hay de diversas variedades aquí le llaman Mphangwe (Pamwe) estas se hierven previamente se cortan muy finitas y se preparan con tomate y se sirve normalmente junto con el abundante arroz blanco con un sabor muy característico de esta región y el Nsima, esta es el menú diario de los más pobres: Mpunga (arroz blanco), Mphangwe (hojas de zapallo hervidas) y el característico Nsima (harina de maíz blanco hervida). Algunas veces acompañan estos platos con Ngunga (frijoles/ porotos Blancos o rojos) que también se hierven y se consumen de la misma manera. Arroz blanco, hojas de zapallo hervidas y platos con porotos son los protagonistas de la alimentación en Malawi.

La carne es un muy cara y lo común es que una vez al año se coma carne de pollo y muchas personas la última vez que comieron carne de vaca fue hace dos o tres años para un evento muy especial y recordemos no la mejor carne, para nosotros Musungus (extranjeros) es una experiencia dolorosa ya que terminamos con las encías inflamadas tratando de masticarla hasta que nos acostumbramos en un principio pensábamos que perdimos el filo de nuestros dientes pero no la carne es terrible! Pero damos gracias a Dios por poder comerla y compartirla con nuestros hermanos. Fundar la iglesia en una nueva localidad es toda una experiencia desde los más sagrado a lo más cotidiano ya que para muchos de los que asisten a la Santa Misa y la Plantación de la cruz ese día podrán comer carne de vaca, comer varios platos diferentes y tomar agua limpia o alguna bebida gasificada.

Sobre el compartir, la pobreza y la austeridad

La gente aquí no acostumbra a usar utensilios de mesa, cubiertos a la hora de comer, usan las manos sentados en cuclillas en el suelo sujetando el plata con una mano y con la otra comiendo, ni hablar de los vasos eso es un lujo del occidente. Al principio era un poco chocante verlos comer así, y compramos elementos para que comieran como nosotros, al ser tan pobres muchos de ellos no los conocen pero poco a poco nos dimos cuenta que es algo propio de su cultura y por otra parte mezclado con la gran pobreza.

La elaboración de los alimentos es de manera tradicional, grandes leños entrecruzados debajo de los árboles sobre ellos un olla con agua hirviendo y con improvisados cuchillos de elementos metálicos se va cortando los alimentos y metiendo en la olla. En un recipiente con agua se lava previamente a un costado alejado se mata el animal si ese día se come carne o se ponen las gigantes bolsas repletas de granos para preparar la comida del día. Los frijoles son claves en la alimentación de Malawi.

Ni hablemos de los que es conseguir agua para cocinar, bañarse o tomar eso se los cuento en otra oportunidad.



Los miembros misioneros vivimos en la austeridad total por elección, por la libertad que nos concede Dios pero estos hermanos no tienen elección y aún con tan poco son mucho más felices que muchas personas rodeadas de infinidad de alimentos, cocinas magníficas, o dietas rebuscadas a causa de distintas ideologías ecologistas o "espirituales", muchos al contarles sobre la alimentación aluden son vegetarianos es por el respeto a los animales, la realidad es que son pobres y cuando pueden consumir carne lo hacen porque tienen la oportunidad.

En lo personal me ayudó a valorar el alimento que todos los días tuve a lo largo de mi vida y aún hoy sigo teniendo por más pobre que sea y me sirve como experiencia para ser aún más agradecido de poder "comer para vivir y no vivir para comer".