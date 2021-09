La tajante decisión de una ministra luego de que sus funcionarios fueran increpados por trabajadores de la educación

Desde el comienzo de la pandemia, las escuelas se convirtieron en un campo de batalla donde se cruzaban posturas de padres, docentes y políticos. Educación virtual, presencialidad plena, derechos de los estudiantes, derechos laborales, medidas sanitarias, semáforo epidemiológico y un montón de conceptos más se cruzaban en la institución mientras millones de niños y jóvenes seguían -o no- educándose desde sus casas.

Aunque escalonada, la vuelta a las aulas reavivó la disputa. En todos los grupos se escucharon voces a favor de la presencialidad plena y otras pidiendo más precauciones. A un año y medio de instaurada la primera cuarentena estricta en el país y en la misma semana en la que el flamante jefe de gabinete pronosticó el fin de la pandemia, un grupo de docentes increpó a los trabajadores del Ministerio de educación de la Ciudad de Buenos Aires que fueron a visitar una escuela.

"Lo que van a ver en el video es todo lo que no queremos que pase dentro de la escuela. Sucedió durante una visita realizada por personal del Ministerio el viernes pasado en una Escuela de la Ciudad", explicó la ministra Soledad Acuña al compartir el video que muestra a los docentes acusando a los funcionarios de imponer una "presencialidad criminal". El hecho ocurrió en la Escuela Jose Marti Nº9 del Distrito Escolar 19 y se ve cómo el secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, recibe al personal de la Dirección de Escuelas. La asociación docente ha manifestado públicamente su rechazo a la apertura de las escuelas en el contexto de pandemia.

Acuña, expresó: "Sobran las palabras ante estas imágenes. Creemos firmemente en un sistema Educativo basado en los principios de libertad y la pluralidad para el desarrollo de las personas. Tenemos la convicción de que el rol trascendental de los docentes es la formación integral del estudiante y que para ello deben tener una conducta acorde a la función educativa".

Además explicó que no podía quedarse de brazos cruzados y declaró "Ni bien recibí el video tomé la decisión de iniciarles un sumario a los tres docentes que, sin justificación y frente a sus propios alumnos, increparon con lenguaje inapropiado a los trabajadores del Ministerio. No voy a permitir este tipo de comportamientos. Las familias confían la educación y la formación de sus hijos a los docentes, quienes además son sus referentes y modelos de ejemplaridad y excelencia. No normalicemos los malos ejemplos", concluyó.

En el día del estudiante las respuestas no se hicieron esperar. "Feliz día del estudiante a aquellos chicos que ya no se van a callar más. Que gracias a un celular pueden dar a conocer cómo los adoctrinan en las aulas. A estos chicos los felicito y les digo que vayan para adelante. Que a la escuela van a APRENDER, NO a hacer política", escribía una usuaria de Twitter indignada con la situación.