Elecciones: la insólita razón por la cual muchos no fueron a votar

En todo el territorio nacional los ciudadanos deberán concurrir hoy a las urnas para emitir sus votos ya que existe la obligación de votar, así lo establece la Constitución y lo reglamenta el Código Electoral. Sin embargo, muchos han manifestado que no concurrirán a votar por una insólita razón.

En estas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) correspondiente a las elecciones legislativas 2021 la multa por no emitir el voto es de $50, en el caso de no justificar la ausencia en las urnas. Un monto que parece no asustar a muchos que prefieren estas elecciones decir "paso" y no cumplir con su deber como ciudadano.

¿La razón? Estas elecciones la Dirección Nacional Electoral (DINE) implementó cambios en el padrón en virtud del protocolo por covid-19 que incluye sumar nuevas escuelas para evitar las aglomeraciones. Por tal motivo, hay electores que, tanto en las PASO como en las elecciones legislativas de noviembre, ya no votan en los colegios en los cuales solían hacerlo en otras oportunidades. En algunos casos, ahora les toca en barrios que consideran "peligrosos" para su seguridad, por ello escogen no ir a votar.

"Prefiero pagar la multa de $50 y no arriesgarme a que me roben", expresa María (34) para justificar su decisión. Cabe aclarar, que dicha justificación no es válida ante la Junta Electoral y por tal motivo deberá abonar la multa dispuesta para quienes este domingo, 12 de septiembre, no emitan su voto.

Como María, Carlos Saroka también se cuestiona ir a votar hoy por el mismo motivo. "He votado toda la vida, nunca he faltado a una votación, pero hoy no se si iré a votar", comparte el hombre y explica: "vivo en Chacras y me cambiaron la escuela. Me da miedo ir al lugar que toca por la inseguridad. Miedo a que me roben las cubiertas si voy en el auto o que me roben las zapatillas si voy a pie".

Félix Nallim y Carlos Saroka discuten sobre el deber de presentarse a votar. Foto: Maximiliano Ríos

Al lado de él se encuentra su amigo de toda la vida, Félix Nallim, quien le discute su decisión e intenta persuadirlo de su deber como ciudadano. "Yo le dijo que justo hoy es un día de máxima seguridad y hay que cumplir", sostiene Nallim y agrega: "Yo le digo que hay que votar justamente para cambiar esto, para que la Argentina vuelva a ser lo que siempre fue".