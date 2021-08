Ni Cortázar se animó a tanto: el timbre que se volvió viral porque es imposible de usar

"Instrucciones para tocar el timbre" podría ser el título de algún cuento del genial Julio Cortázar, pero, en la publicación que compartió un usuario de Twitter, son simplemente eso: una explicación para que el visitante aprenda a operar el timbre más complicado del mundo.

La publicación de "Roy" (@roy_) mostraba un cartel que detallaba cómo operar el portero eléctrico de un edificio. La explicación comienza de manera sencilla, pero va ganando complejidad a medida pasan los párrafos (6 en total), y culmina con una declaración casi filosófica. Se volvió viral rápidamente.

El timbre más complicado.

El posteo original hace referencia a otro escritor de peso, Franz Kafka. Conocido por los complicados laberintos burocráticos en los que sumió a algunos de sus personajes -como en El Proceso- y por su tendencia a la complejidad, Kafka es también un posible autor para el galimatías que representa el cartel.

Instrucciones para tocar el timbre

Desde el primer momento se puede adivinar que la tarea de llamar a un departamento va a ser complicada. "Observe que hay dos teclados, uno arriba y otro debajo. Usar solamente el que está debajo". En ningún momento del texto se explica el propósito de los demás números.

Para ubicar el departamento con el que se intenta comunicar, el visitante deberá, primero, presionar dos botones para el piso y luego otros dos dígitos para el departamento. Si el departamento está identificado por una letra, habrá que poner el número que le corresponde según el abecedario. "Es lo mismo", remarca el autor anónimo del cartel a quien está contando qué número de letra es la E.

Tras esta breve operación, hay que apretar enter. El problema que no tomaron en cuenta es que encontrar el enter es una tarea aparte, algo que no se le pasó por alto a quienes respondieron a la publicación.

Finalmente, hay una aclaración que sólo consigue oscurecer el panorama: "No importa para el timbre que sea torre 1 o torre 2. Para el timbre ese dato es insignificante". Es esa sencilla frase la que acerca al involuntario escritor al territorio cortazariano.

Uno de los relatos más famosos de Historias de Cronopios y de Famas Cortázar propone, en Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda a un reloj, propone que el hombre es un regalo para el reloj, y no al revés. Ahora esta personificación pasa a un timbre, que no siente curiosidad alguna por nuestras circunstancias.

Las reacciones

"Si hay que leer instrucciones entonces no sirve. Algo tan simple como un timbre no puede tener instrucciones. Mi voto es no positivo", comentó un usuario confundido por el posteo viral. "Una vez estuve 5 minutos tratando de descular uno de estos hasta que llamé por teléfono y dije estoy abajo!", indicó otra.

"... se presiona ese panel con el número 02 (también llamado "botón 02" pero que no ha de confundirse con el "botón 02" antes citado)... Cuídese especialmente de no presionar al mismo tiempo el botón 02 y el botón 02" pic.twitter.com/h0X2IKfQX1 — J.M.Dirassar (@JMDirassar) August 4, 2021

"PARA EL TIMBRE ESO ES INSIGNIFICANTE. La insoportable levedad del timbre", remarca uno de los tantos usuarios de Twitter, sorprendido por la literatura accidental del texto.

"Si digitalizas mal la combinación abrís un portal a otra dimensión", lanzó con muy buen humor otro internauta, y otro, más burdo pero más conciso, escribió: "Es el puesto 1 de la hijadeputez".