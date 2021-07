Encontró a su esposa con su mejor amigo y el video se hizo viral

En medio de los festejos por el Día del Amigo, las redes sociales se llenaron de memes y se viralizó un video insólito en el que un hombre increpa a su pareja tras encontrarla entrando a un hotel alojamiento junto a su mejor amigo.

La insólita situación se registró en Tucumán y el video se viralizó rápidamente. "¡Te encontré entrando a un hotel con mi amigo!", grita el hombre mientras increpa a su pareja.

"Vos no me querés, cuando yo vaya a la casa, ¿sabés qué? Te voy a denunciar", lo amenaza la mujer. Ahí el hombre se enoja aún más y le recrimina: "¿Vos me vas a denunciar a mí porque te he encontrado?".

¿Antonio? Nuestro Icardi criado a base de mirinda manzana y sanguches de milanesa. Feliz día del amigo.pic.twitter.com/uI6qMGNxXC — Only in Tucumán (@OnlyTucuman) July 20, 2021

"Quedate con la casa, quedate con todo", le grita a la mujer. "Esto también lo va a ver Liliana, todos lo van a ver", amenaza el hombre. Y la mujer le contesta: "Andate con la otra, andate con Cinthia".

El video se viralizó en redes sociales.

El hombre vuelve a enfocar a los dos implicados, que andaban en una moto, y cuenta que están "a cincuenta metros del parque". "Andate con Antonio, viví toda la vida con él. Ahí está Antonio, chau", termina el hombre.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales y generó numerosos memes y burlas. El insólito video tiene en vilo a la provincia de Tucumán, donde todos quieren saber cómo sigue la historia y qué pasó con Antonio y Liliana.