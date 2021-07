Orgullo nacional: 22 de las mejores empresas del mundo son argentinas

Esta semana se dio a conocer la nómina de más de 800 empresas reconocidas como “Mejores para el Mundo” o Best for the World por B Lab. Lo que llamó la atención fue que 22 de estas empresas destacadas son de Argentina.

Este reconocimiento es otorgado por la ONG B Lab en todo el mundo y por Sistema B en América Latina y Caribe. Destaca a aquellas Empresas B certificadas que habiendo alcanzado los más altos porcentajes en su desempeño ejemplar más allá de sus ganancias, se encuentra entre el 5% por arriba de los estándares de todas las Empresas B de su tamaño en todo el mundo, por sus prácticas comerciales sostenibles en las 5 áreas de impacto de las organizaciones: Gobernanza, Trabajadores, Comunidad, Clientes y Ambiente.

Tienen los más altos porcentajes en su desempeño ejemplar más allá de sus ganancias.

B Lab es una organización sin fines de lucro que promueve una nueva economía en la que el éxito y los beneficios financieros incorporan bienestar social y ambiental, como parte de una red global con una visión colectiva que busca construir una economía inclusiva, equitativa y regenerativa para todas las personas y el planeta, y de la cuál Sistema B es aliado en América Latina y Caribe.

Hoy en día existen más de 4.000 Empresas B certificadas en 153 industrias en todo el mundo, y más de 700 son de América Latina y Caribe. Todas comparten los mismos objetivos: transformar la economía global para beneficiar a todas las personas, comunidades y el planeta. Mediante la evaluación de impacto B, evalúa cómo las operaciones y el modelo comercial de una empresa repercuten a sus trabajadores, la comunidad, el medio ambiente y los clientes.

Las 22 empresas argentinas reconocidas

Las listas de Best for the World de 2021 se determinan en función de las Evaluaciones de Impacto B verificadas de Empresas B certificadas. Estas son las empresas argentinas "Mejores para el Mundo":

Nahual IT, Dar Sentido, Grupo Mitre, Kolibri, Unigoma, Cooperativa de trabajo tecso ltda, dub I diseño & sustentabilidad, Mamotest, Zafrán - Recetas honestas, Soleventus, Lulea Mindful Athletes, Dibago, De la Olla, Luz Libre, GrinCraft, Increase, Cook Master, Quales Group, Incluyeme.com, FC BOLA, Ecofactory y Rosario Bio Energy.