La dura advertencia de una infectóloga sobre la estrategia de vacunación argentina

Un nuevo estudio realizado por Public Health England sostiene que haber recibido dos dosis de las vacunas contra el coronavirus protege eficazmente de una hospitalización a causa de la variante Delta, la temida cepa identificada inicialmente en India y que ya se extendió a 70 países.

Una reconocida infectóloga advirtió que esto significa que Argentina debe replantear su estrategia de vacunación, ya que apenas el 7,85% de la población está inmunizada completamente.

"El virus cambió y la gente que tiene una sola dosis es como si no estuviera vacunada", explicó la patóloga pediátrica Marta Cohen en diálogo con el programa Tercer Tiempo por EcoMedios AM1220.

Según explicó Cohen, las dos dosis separadas por hasta tres meses es una estrategia que quedó obsoleta ante la virulencia de la variante Delta. "Con una sola dosis responde de manera inadecuada con apenas un 33%. Cuando se dan las dos dosis esa eficacia es del 60%", explicó respecto a la vacuna de AstraZeneca.

"El virus cambió y está bajando la eficacia de las vacunas porque fueron hechas con un virus de hace un año atrás que ya no circula más. El virus cambió y el riesgo es que llegue una ola de la nueva variante y toda la gente que tiene una sola dosis es como si no estuviera vacunada. Esto significa que cambió el paradigma y hay que cambiar la estrategia. Toda la gente que tiene una dosis para la nueva variante no tiene nada", alertó.

Cohen aconsejó apurar la segunda dosis y darla en tiempo y forma: "21 días para Sputnik V y Sinopharm y 28 días para Oxford. Se pueden demorar y en vez de tres pueden ser 4 o 5 semanas, pero no ya tres meses como planteó el Gobierno. Eso ya es obsoleto", explicó la infectóloga.

Desde Londres, la reconocida infectóloga advirtió de la necesidad de estar preparados ante la llegada de esta nueva variante que es entre 40% y 60% más contagiosa. "La nueva variante está en Estados Unidos y en Europa; está en más de 70 países. Llegó a principios de mayo al Reino Unido y de la nada pasó a ser el 93% de los casos, y la variante británica fue desplazada. A mediados de mayo llegó también a Brasil. ¿Cómo no va a llegar a Argentina?", alertó la especialista.

En este sentido, la infectóloga recordó que "la India tuvo una crisis con muchísimos muertos, a los que quemaban directamente porque no tenían más lugar, y con el 3,3% de la población vacunada con dos dosis. Argentina tiene un poco más de 6% con dos dosis".

Un nuevo estudio realizado por Public Health England mostró por primera vez que 2 dosis de las vacunas covid-19 son altamente efectivas contra la variante B.1.617.2 o variante Delta, identificada por primera vez en India.⁣

Ese trabajo destacó que la vacuna Pfizer-BioNTech fue 88% efectiva contra la enfermedad sintomática de la variante Delta dos semanas después de la segunda dosis, en comparación con el 93% de efectividad contra la variante Alfa o más conocida como Británica⁣.