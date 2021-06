Horóscopo semanal del 14 al 18 de junio: la semana más intensa del año, signo por signo

La luna nueva en Géminis y su Eclipse dan comienzo a un ciclo que concluirá dentro de seis meses.

Comienza una forma de pensar el mundo, de vincularnos con los demás. Aparecen ganas de enseñar o aprender, mudanzas y grandes comunicados ante el entorno acerca de cambios de rumbo. La energía del sol permite ir profundo, analizar y animarse a nuevas experiencias.

Esto corre especialmente para quienes tienen algo de los signos Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Todos los detalles, signo por signo.

Horóscopo para Aries

Descuidarse, comer pesado, quejarse, juntarse con gente tóxica. No siempre el perfecto ariano está en sintonía consigo mismo o en eje.

En su caso esto no es necesariamente malo ya que el perfeccionismo de su personalidad le juega en contra a la hora de desconectar, relajarse y balancear la autoexigencia. Pero habrá que estar atentos porque puede ser resistencia al cambio.

Cuando un cambio es tan grande es normal tener miedo. Atravesarlo sin esquivarlo será la consigna.

Horóscopo para Tauro

Las palabras crean realidades. Si Tauro comienza a decirse a sí mismo con más claridad sus objetivos, si cambia las palabras de crítica por otras más amables, los resultados serán otros.

Es momento de replantear el rumbo laboral. Es incómodo porque hay que dejar atrás un puñado de creencias que ya no sirven. Una vez atravesado este umbral vendrá una etapa de asombroso crecimiento y despliegue de habilidades. Sólo hay que animarse.

Horóscopo para Géminis

Terminó una etapa de seguridad. En donde los geminianos tenían el control y todo lo sabían. Inicia un período nuevo. Entrar de lleno al “no sé“ es la clave que abrirá la puerta y hará espacio para que llegue lo nuevo.

En el amor habrá que valorar al otro tal cual es y dejar de pedirle que cumpla con expectativas difíciles de cumplir. No sirve exigir lo imposible.

Horóscopo para Cáncer

La energía geminiana que circula, que tiene que ver con todo lo mental, las conexiones entre los pensamientos y todo aquello vinculado a la amistad y el juego, produce en los nacidos bajo este signo gran entusiasmo.

Pero ese entusiasmo está bien encausado, invita a reflexionar con perspectiva y entonces se produce la magia de la productividad. Es la semana ideal para aprovechar y planificar proyectos hasta fin de año.

Horóscopo para Leo

En este momento se recomienda soltar creencias antiguas, vínculos que ya no aportan, cosas que no se usan, etc.

La premisa será hacer solamente lo que cobre sentido en lo más profundo de cada leonino. En el amor conviene ir despacio, el fuego inicial se estabiliza y comienza a verse si esos vínculos basados en la pasión permanecerán. Calma y atención para detectarlo.

Horóscopo para Virgo

La nueva era traída por los eclipses trae una gran visibilidad para Virgo. Protagonismo total. Se destaca en ámbitos laborales, familiares, entre sus amistades. Usar esta nueva posición estratégicamente se hace necesario para poder perpetuar esta posición de éxito, sino, será fugaz.

En cuanto a la salud, seguir cuidándose como hasta ahora es vital. Falta muy poco para recuperar la normalidad y no vale la pena descuidarse ahora.

Horóscopo para Libra

Comienza una nueva aventura. Inicia un período de crecimiento, sueños cumplidos y deseos que parecían imposibles se concretan.

Los librianos están en plena transición a lo que serán definitivamente por un largo tiempo. Sacar partido de la gran apertura mental de esta etapa es la consigna.

Horóscopo para Escorpio

Tiempo de decir, comunicar, expresar. Finalmente Escorpio encuentra el espacio para poder dejar en claro lo que siente, piensa y quiere.

Gran momento para ocupar el lugar que desean para sí.

Horóscopo para Sagitario

Nuevas asociaciones. Surgen nuevos socios, se estrechan relaciones con amigos, aparecen oportunidades con nuevos vínculos.

El movimiento en la red que conforma el entorno de Sagitario trae energía renovada, nuevas visiones acerca de un mismo panorama y por esto mismo es como si se volviera a barajar un mismo mazo de cartas.

Atención con energías amorosas del pasado que intentan reaparecer. Si se conectan con el deseo actual, adelante. Sino, dejar ir es buena idea.

Horóscopo para Capricornio

Luego de un 2020 agotador, el 2021 viene siendo pan comido para el signo de las cabritas. Sienten una energía renovada porque el empeño siempre conlleva resultados. A veces no son lo que deseaban, pero el trabajo incesante de Capricornio le devuelve siempre avances.

Un camino sinuoso no es menos válido, el éxito está al alcance y pronto aparecen señales que así lo indican. En lo económico termina una etapa. Al cerrar ese negocio, esa unidad, dejar ese socio porque se abre un nuevo período lleno de oportunidades.

Horóscopo para Acuario

Acuario está cansado. Hay una dimensión activa y vital que puja para crecer contra otra parte que prefiere la comodidad.

Salir definitivamente de esa disyuntiva y avanzar sacudirá todo cansancio. A veces el crecimiento implica el compromiso de atravesar un tiempo de incomodidad para luego resurgir más plenamente. Este es el caso.

Horóscopo para Piscis

Momento de mudanzas. Mudanzas de lugar, de hogar, oficina, pero también de ese lugar mental en donde a veces los piscianos se quedan soñando sin concretar.

Renovar formas, sacar a la luz los proyectos más vitales, sacudirse el vacío y el hastío de los días todos iguales es necesario. La historia propia se escribe con ganas, acciones concretas y trabajo. Adelante.