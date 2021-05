Tips para decorar un balcón pequeño y convertirlo en un mini jardín

Los balcones son espacios super decorativos y aunque no haya tanto espacio se puede tener ideas originales para que queden impecables como si fuesen un pequeño jardín. Este lugar es óptimo para disfrutar de un poco de aire y del calor del verano tanto para desayunar como para cerrar el día con una cerveza.

Cómo elegir el piso

El primer paso antes de decidir qué hacer es elegir el suelo, lo cual debe estar muy bien pensado. Esto es fundamental porque es un piso que está expuesto a lluvias, al sol y a vientos, y si no se elige uno correctamente puede sufrir un desgaste rápido. Una opción puede ser el pavimento de cerámica, que es resistente y versátil.

Fuente: Pinterest Scout The City.

"Podemos encontrar modelos antideslizantes, algo esencial en exteriores. La clave en terrazas es buscar suelos de porosidad baja, y también es necesaria una buena instalación. La zona en la que se coloca debe estar completamente plana, sin grietas ni fisuras", indican desde Habitissimo, una plataforma online que ayuda a remodelar el hogar.

Otro material que es adecuado para este espacio es la piedra natural como pizarras, areniscas o calizas. El cemento pulido, muy elegido actualmente para las personas que quieren casas modernas, o el clásico de manera, que es un poco más accesible y lo puede colocar uno mismo son perfectas ideas. Un dato a tener en cuenta es que debe tener un mantenimiento importante como barnizar.

Fuente: Pinterest Nyxia Nyx.

Hay una opción que es incluso más barata que la madera. Se trata del vinilo y no requiere tantos mantenimientos, pero también se puede elegir el composite. Aunque ninguno de los dos tiene la misma calidad de la madera, se puede adornar el espacio para que aporte calidez, ya que son muy estéticos.

Mesas, hamacas o sillones

Para las siestas o simplemente leer un libro se puede utilizar algo clásico como una hamaca tumbona o colgar una hamaca tipo bucólica; se les puede colocar unos almohadones y una manta para decorarlas. Se pueden encontrar de muchos materiales, estilos y colores, y elegir una que combine con el resto de las cosas que se pondrán en el balcón le aportará un toque de distinción

Fuente: Mercado Libre.

Una opción más estética, pero también más cara, es colocar un sillón colgante en forma de huevo, que tiene un pie y un almohadón grande para sentarse. Hay otros que se cuelgan directamente desde el techo y se pueden encontrar en diferentes materiales como mimbre, ratán, bambú, macramé, plexiglás y más.

Si el espacio es chico a no preocuparse, hay dos opciones: colocar solo la hamaca o sillón, o comprar una mesa pequeña con dos sillas para disfrutar de una rica comida o simplemente apoyar el café. Otra buena idea es una mesa flotante que se cuelga en el balcón y los dos taburetes se pueden colocar por debajo, para no ocupar espacio mientras no se use. Fuente: Maria Fernanda Delgado Tappata.

Decoración

Las luces de los bares son excelentes para iluminar el balcón, pero es recomendable utilizar las que son con enchufe y no las de pila porque con la lluvia se desgastan. Se pueden colocar en la baranda o en el techo, dependiendo los gustos, y dará un toque moderno y un espacio bien iluminado.

Las plantas nunca pueden faltar y mucho menos con la enorme cantidad de macetas decorativas que existen. Si el espacio es muy chico lo mejor es colocar pocas plantas o una que sea bien grande en un rincón (principalmente que sea más alta que ancha).

Es importante averiguar si las plantas son de exteriores o de interiores y también posicionarlas dependiendo de cuánto sol puedan recibir durante el día. Si bien es necesario brindarles los cuidados que requieren las plantas, no debe olvidarse la cantidad de sol que reciben y si hay mucho viento en el lugar.