Horóscopo para el día viernes 21 de mayo

Acuario (Enero 20 – Febrero 18)

Los próximos días serán complicados a nivel laboral. No tomar decisiones apresuradas será la clave, que el árbol no tape el bosque. Tener momentos de ocio será importante para ayudar a que la tormenta pase lo antes posible.

Piscis (Febrero 19 – Marzo 20)

La salud tomará protagonismo los próximos días, escuchar al cuerpo y poner un freno a la vorágine cotidiana será la clave. El amor se manifiesta en calma y sin muchas novedades.

Aries (Marzo 21 –Abril 19)

La jornada laboral te dejará exhausto, al finalizar el día procura estar con tus afectos y no lleves a casa los problemas del trabajo. Recibirás una noticia que te sorprenderá.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

No pierdas el tiempo en peleas con tu pareja por temas que no funcionan a la perfección. Si te enfocas en lo importante te darás cuenta que las cosas positivas son mayores. Cuida la salud y no te expongas a riesgos innecesarios.

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

Tu estado de ánimo afecta tu rendimiento laboral procura separar espacios y generar momentos de esparcimiento. Es un mal día para el amor, mantenerse alejado de los posibles conflictos puede evitar un tsunami de sentimientos no deseados.

Cáncer (Junio 21 – Julio 22)

Evita que te afecten comentarios de personas de tu entorno laboral. Deberías ser más positivo frente a los problemas que surgen cotidianamente, no seas dramático y tendrás buenos resultados. Es normal preocuparse un poco por la salud pero no exageres.

Leo (Julio 23–Agosto 22)

Hoy es un gran día para encarar nuevos desafíos y tomar decisiones. Animarse e intentar un acercamiento con esa persona que anda dando vueltas. Ser optimista pero con una cuota de realismo en lo referido al amor.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

Dale un margen de confianza al amor y la pasión resurgirá como el Ave Fénix. Rienda suelta a la imaginación y seguridad para este día que promete grandes cosas.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Si estás buscando trabajo hoy puedes recibir noticias positivas. Es un día gris para el amor, no tomes decisiones apresuradas. Intenta dejar de lado el orgullo antes de actuar.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Respetar los espacios personales y garantizar la libertad del otro dará buenos resultados. Cuida tu entorno y presta atención a los sentimientos que surgen por esa persona. No es momento de decidir.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Estás en una etapa de éxito y progreso en tu vida laboral. Ser perseverante en el amor está dando resultado. Disfruta del momento y veas fantasmas donde no los hay.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Estás muy irritable y sin ganas de cambiar tu estado de ánimo. Relaja y piensa que estás perdiendo tiempo valioso con personas del entorno que te aprecian y son importantes en tu vida. El deporte y el ocio ayudarán a que cumplas con los objetivos.