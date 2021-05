Horóscopo para este miércoles 19 de mayo

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No pierdas tu tiempo lamentándote, utiliza tu energía para cosas trascendentales para la vida. En el amor el tiempo te demostrará que las decisiones que tomaste son las correctas.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Hoy tendrás deseo de disfrutar momentos de soledad, encontrarse con uno mismo es necesario para procesar las cosas que suceden a diario. En el amor deja pasar tiempo y concéntrate en el objetivo que vienes persiguiendo hace semanas. La clave está en no tomar decisiones a la ligera.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Te está costando centrarte en el trabajo ya que los problemas sentimentales te están impiden pensar en otra cosa. Te cuesta mucho aceptar el distanciamiento con tu pareja. En momentos como estos es bueno poner en la balanza. Las relaciones se construyen y destruyen de a dos...



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Hoy será un día complicado en el trabajo. Un tema que viene rondando en tu cabeza desde hace tiempo te hará perder el equilibrio. Intenta hacer foco en lo importante. No dejes de lado las relaciones amorosas y genera espacios de exclusividad con la pareja dejando el trabajo fuera de casa.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Nuevas oportunidades se abren a nivel laboral. No tengas miedo de cambiar de rumbo y recuerda que el que no arriesga no gana. En el amor tendrás la posibilidad de decir lo que sientes y ser recompensado por eso.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Escucha tu voz interior... no tomes decisiones sin antes evaluar las consecuencias de las mismas. Equilibrio en la balanza del amor. Cuida tu salud ya que se vienen días con algunos altibajos.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Esperar acciones o detalles de los demás no es lo recomendado Las expectativas en la mayoría de los casos superan a la realidad. Sé realista y disfruta de lo concreto que no es poco.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Haz el ejercicio de tener más empatía con quienes te rodean. Recuerda que el fuego debe ser alimentado diariamente para que la llama se mantenga encendida. Presta atención a las señales que tu pareja te brinda.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

A nivel laboral es el momento de parar y pensar lo que quieres para el futuro teniendo en cuenta los objetivos. Si sabes jugar bien tus cartas, te espera un futuro espléndido. Hoy es un día excelente para el amor y la familia.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Busca apoyo en quienes te rodean a diario ya que te pueden sorprender. Quizás un consejo te hace ver las cosas de otra manera y te ayuda a encontrar solución a ese problema que viene aquejando desde hace un tiempo. Abre los ojos ya que el amor puede aparecer en cualquier momento.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Hoy es un buen día para los negocios y proyectos personales ya que todo lo referido a tu economía se verá favorecido. En el aspecto sentimental tendrás un excelente día ya que un suceso inesperado revivirá la pasión. Toma la iniciativa.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No es un buen momento para grandes cambios, procura consolidar relaciones y estrechar lazos. Si sientes que te invade la ira, ten calma y piensa que todo pasará. Las decisiones deben tomarse en frío. Los buenos resultados tardan pero al final llegan.