¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la flexibilidad del trabajo?

La pandemia ha instalado entre los trabajadores y empresas la idea del trabajo flexible. La posibilidad de cumplir los objetivos laborales sin necesidad de estar fijos en un escritorio dentro de la oficina es una tendencia que ha sido adoptada por 3 millones de personas en el país.

Según un estudio realizado por Adecco Argentina, el 55% de los consultados afirmó que la pandemia generó la instalación definitiva del home office. Mientras que el 26% reconoce que le fue difícil el distanciamiento con los compañeros, y un 14% asegura que le costó no contar con una oficina.

Son diversas las situaciones que generó el home office en los trabajadores y en las compañías durante todos estos meses.

La flexibilización en los empleados

Son muchos los autónomos en los cuales tener libertades es algo que desde hace tiempo es parte de sus modalidades de trabajo; todo con sus pro y sus contra: donde no hay obligación tampoco hay protección. En el caso de los empleados en relación de dependencia la flexibilidad del teletrabajo promete las mismas libertades pero también se benefician de las ventajas de un contrato de trabajo.

Que el teletrabajo sea una tendencia que ha crecido en los últimos meses, es gracias a los avances tecnológicos, las redes de conexión a Internet, los teléfonos inteligentes, las aplicaciones para conferencias virtuales y la transferencia segura de datos. A su vez, esto lleva a que los empleados accedan a una oferta de trabajo más amplia y puedan optar por empresas de otra ciudad o que están ubicadas en zonas remotas, sin tener la necesidad de mudarse.

Hay motivaciones que llevan a que los empleados consideren al teletrabajo como la mejor alternativa a la hora de organizar su trabajo. Por ejemplo, hacer ese viaje que siempre quisieron, siempre y cuando el hospedaje tenga buena conexión a Internet; pasar más tiempo con la familia; o cuidar de alguien que necesita atención permanente.

Flexibilizar la vida laboral, en el caso de los empleados, ha llevado a una mayor satisfacción personal e incluso a una mejor percepción de la salud en la mayoría de los casos.

La flexibilización en las empresas

Las empresas también reconocen las ventajas de tener trabajadores remotos, y los beneficios son notables, principalmente en materia económica.

Los costos de infraestructura de las oficinas empiezan a bajar y todo lo que conlleva tener un espacio propio para los empleados. Sin embargo, es más difícil trabajar la conexión que hay entre los compañeros de trabajo y con la empresa ya que sólo se conocen a través de una cámara o por chats grupales.

Para los altos mandos también se complica la evaluación de su equipo, al no estar en contacto permanente en un mismo espacio físico.

En cuanto al trabajo en oficina, algunos trabajadores también lo ven como una desventaja porque no se identifican con el viajero extrovertido que hace amigos constantemente, para este grupo eliminar un espacio de trabajo significa no ver más a su compañero de al lado porque era el momento que compartían, pasar a almorzar solo en su hogar en vez de hacerlo con todos en la oficina y hasta en algunos casos no tener más a quien recurrir para pedir ayuda o un consejo.