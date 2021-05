Caso Carleti: declaró Juan Carlos Guerrero y apuntó contra la Justicia

Este martes continúa el juicio por jurados por el crimen de la empresaria Norma Carleti, ocurrido el 5 de marzo en 2018 en su vivienda de Tunuyán, y uno de los acusados, Juan Carlos Guerrero, pidió declarar y dar su versión sobre lo ocurrido.

En el juicio están siendo juzgados el ex marido de la víctima, Leonardo Hisa -sindicado como el autor intelectual del crimen-; Juan Carlos Guerrero, quien habría encomendado el ataque a sus hijos Kevin y Alexis; y los propios Kevin y Alexis Guerrero, sindicados como los autores materiales del crimen.

Guerrero aseguró que recibió numerosas presiones a lo largo de la investigación y que incluso lo obligaron a firmar una declaración que no leyó para liberarlo. "Me dijeron que si la firmaba me soltaban", recordó Guerrero.

"Me querían preso a toda costa, pero no tenían pruebas. Fue ahí cuando aparece ese video desde la cárcel para complicarme y me detienen", agregó Guerrero.

Guerrero luego añadió que los abogados que se ofrecieron para defenderlo le dijeron que necesitaban un culpable y le pidieron que colaborara para que su hijo Kevin se eche la culpa. "Me ofrecieron dinero y me prometieron que iban a proteger a Kevin dentro de la cárcel", recordó.

"Pasaron 10 fiscales por esta causa porque se iban tapando las cagadas entre ellos. Es una vergüenza lo que ha pasado en este caso", se lamentó Guerrero.

"Los abogados me dijeron que había que embarrar a Leonardo Hisa", agregó en otro lapso de su declaración Guerrero.

Seguí en vivo la declaración de Juan Carlos Guerrero: