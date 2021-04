Estos son los perros más difíciles de criar cuando son cachorros

No todo perro responde de la misma manera, algunos de ellos ya que tienen una personalidad distinta y su obediencia no es igual. Algunos son más rebeldes, otros más dóciles, otros más inteligentes, pero es importante saber que el hecho que sea difícil de adiestrar o criar no significa que sea imposible. Simplemente llevará más tiempo o más energías, pero es importante hacerlo desde que son cachorros.

"El adiestramiento de un perro va a depender, sobre todo, de su historial de aprendizaje, de la genética y del trato que le damos a ese individuo en concreto", explicó Maky Benito, educadora canina especializada en comportamiento social y modificación de conducta y directora de Dog Care.

Y agregó: "Es verdad que también puede influir la raza, por ejemplo, sabemos que por lo general los perros de caza tienen un olfato más desarrollado y enseguida se despistan para seguir un rastro". Algunas de las razas que pueden suponer un mayor esfuerzo al momento de adiestrar son las siguientes.

Chihuahua

Esta raza siempre hace gala de su carácter y tiene una personalidad dominante y atrevida. El Chihuahua es muy seguro de sí mismo y muy independiente, por lo cual hay que adiestrarlos desde cachorros y ponerlos límites. De grandes, si no están educados, suelen hacer lo que quieren y no hacen caso a las señales de las personas.

Chow Chow

El Chow Chow es una raza de China y famosa en todo el mundo, que se caracteriza por tener un carácter reservado, tranquilo y le encanta el ocio. Es importante que su dueño no sea sobreprotector porque esto los vuelve más dependientes, forzando un lazo tan sólido que luego es difícil de romper.

Es fundamental que se lo adiestre al cachorro para que sea más independiente y sociable. Su personalidad reservada lo puede hacer miedoso y un tanto agresivo con los extraños, ya que va a defender siempre a su dueño.

Pekinés

Es muy parecido al Chihuahua. Esta raza nació en China y, si bien es de tamaño pequeño, es muy valiente, fiel y buen guardián, incluso es demasiado independiente al punto de no hacer caso. Sus dueños deben enseñarle desde cachorros las normas de la casa y las conductas correctas que debe tener.

Bloodhound

Esta raza nació en Bélgica y es una de las más antiguas del mundo, incluso el rey Guillermo el conquistador llevó ejemplares de esta raza a Inglaterra cuando accedió al trono. Tiene una personalidad amigable, es un perro dócil, leal y se lleva muy bien con los niños en la casa.