Llamó al 148 por información sobre covid-19: le recomendaron sintonizar C5N y no ver TN ni La Nación+

Un lector de MDZ se comunicó a la Redacción para exponer una situación curiosa y abiertamente anómala, al realizar un llamado al número 148 para solicitar información sobre temática covid-19.

Es que el hombre argumenta que fue consultado sobre qué canales de televisión veía, y el operador le recomendó que viera C5N pues era el único canal que decía verdades e informa sobre la realidad y no TN o La Nación+ que "le hacen mal a su salud".

"No entré en discusión, pero me llamó la atención, lo comenté con amigos y me dijeron que les había sucedido lo mismo. Decidí volver a llamar, y me atendió una niña, la cual además de cursar mi reclamo, consultó con un supervisor y me recomendó registrar mi denuncia en la página oficial del Gobierno de Mendoza. Considero que este tipo de práctica atenta contra la libertad ideológica y política del ciudadano, ya que usa un canal oficial para hacer proselitismo político absolutamente tendencioso", siguió el hombre detallando a MDZ.

Finalmente, dejó en claro que expuso, tal cual se le recomendó, la queja en la página oficial www.mendoza.gov.ar y le fue remitido un comprobante de recepción.

La denuncia

"Buenas tardes. En el día de la fecha, aproximadamente a las 13:30 hs., me comuniqué con el 148 Covid a fin de consultar sobre la vacunación pendiente de acuerdo a mi inscripción del día 10/4. La persona que me atendió (de sexo masculino y con una muy correcta dicción y oratoria), la cual no se identificó, aprovechando la oportunidad y argumentando lentitud del sistema me interrogó sobre si tenía mi televisor encendido", comienza escribiendo nuestro lector en la denuncia que realizó por los canales correspondientes.

"Al responderle que sí y que me movería por si había ruido en la comunicación, empezó con una arenga respecto de qué canales como TN y La Nación+ resultaban 'tóxicos' y no decían la verdad, recomendándome que sólo viese C5N, el único canal confiable", sigue el escrito.

"Algunas situaciones similares me han comentado otras personas de mi entorno, las cuales 'identifican' también al operador por su forma de dirigirse al contribuyente y por su arenga política. Considero que es absolutamente inapropiado, fuera de contexto y hasta un uso incorrecto de un recurso del gobierno de Mendoza la utilización de un canal de comunicación con objetivos sanitarios (...) con fines políticos y proselitistas", continúa el hombre, ofuscado.

"Me parece una absoluta falta de respeto en la conducta mencionada y un atentado contra mi libertad individual en cuanto de mi libre elección, ya que no debo sentirme obligado escuchar semejantes argumentos fuera de la real intención de mi llamado. Sugiero que se investigue el tema y que se tomen medidas para poder brindar al ciudadano una atención despejada de todo tipo de interés sectorial y partidario, donde nada tienen que ver la ideología y la preferencia política de un operador telefónico. Gracias", cierra la denuncia.

A continuación, las fotografías que el hombre tomó de la propia pantalla de su computadora para tener como prueba de la queja realizada:

El comprobante del reclamo virtual realizado.