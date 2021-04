Vacunas: denuncian que Sinopharm no genera los suficientes anticuerpos

Al país arribaron alrededor de un millón de dosis de la vacuna china Sinopharm. A pesar de los resultados clínicos, un grupo de médicos notaron que al realizar el test de anticuerpos encontraron un total mucho menor al que prometieron los laboratorios.

La primera dosis tiene un 50% de eficacia, pero el personal de salud indica que no sería de este modo. Advierten que tampoco sería bueno posponer la aplicación de la segunda dosis en la población.

En una charla con El diario de Leuco, el decano de la Facultad de Odontología de la Universidad del Salvador, Gustavo Di Bella, contó: “Nos encontramos con que, en muchos casos, la inmunidad no es la suficiente. Los médicos, odontólogos, enfermeros y personal administrativo que tienen la Sinopharm no estarían debidamente inmunizados y siguen trabajando. Es necesario seguir las prescripciones que indica quien fabrica la vacuna”.

Di Bella explicó que dicha vacuna está diseñada para que sea aplicada en dos dosis y que desde el mismo laboratorio que la creó no recomiendan una tercera dosis. "No alcanza con una sola, la decisión de prolongarlo no sería científicamente correcta. Ni siquiera ellos que la fabricaron recomiendan ni saben cuánto puede durar el período ventana entre las dosis”, agregó.

También dijo “entiendo que estamos en pandemia, que hay decisiones sanitarias que podemos tomar o no, pero postergar por doce semanas algo que debería ser en tres no está avalado científicamente”

Comentó su preocupación al hablar sobre el plan del gobierno de vacunar solo con una dosis para poder llegar a más argentinos, argumentando que las indicaciones del producto son otras y que tienen que cumplirlas.

Luego de la segunda dosis la vacuna tiene un 79% de eficacia, pero no contento con esto Di Bella dijo que “la inmunidad es algo más complejo que sumar dos más dos”. Y dijo “No es igual para todas las personas”.