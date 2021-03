Sedentarismo: si pasas mucho tiempo por día sentado en tu silla deberías leer esta nota

El sedentarismo tiene malas consecuencias para la salud física y aumentó desde que comenzó la pandemia de coronavirus, ya que muchos apostaron al home office. Pero el dolor de espalda y la mala postura no son los únicos aspectos negativos de este estilo de vida.



La actividad física es una necesidad para mantener una buena calidad de vida, ya sea para quemar grasa o para prevenir enfermedades. Hoy, tanto jóvenes como adultos pasan casi todo el día sentados frente a una computadora aunque sea trabajando, estudiando o jugando a videojuegos.



"Sentarse es más peligroso que fumar, mata a más personas que el VIH y es más traicionero que lanzarse en paracaídas", dijo James Levine, MD, de la Clínica Mayo y autor de Get Up! a Los Angeles Times.



¿Cuáles son las consecuencias de estar sentado tanto tiempo?

Los expertos aseguran que pasar tanto tiempo sentado trae problemas a futuro aunque no manifieste. Estos son problemas que podrían no tener solución y algunos de ellos son:

1. Ansiedad

Estar sentado muchas horas reduce la energía y aumenta los niveles de ansiedad, genera falta de sueño y aislamiento social. Según un comunicado del BMC Public Health Journal, esto afecta al metabolismo y contribuye al estrés mental.

2. Mala postura

La mala postura puede generar problemas en los huesos y las articulaciones principalmente en la espalda y la cintura. Esto se genera porque la espalda sostiene mucho peso cuando no se encuentra en la posición correcta y podría causar un daño permanente.

3. Pérdida de concentración

Estar sentado mucho tiempo reduce la capacidad de atención y hace más vulnerables a las personas. Así lo confirmó un estudio de la Universidad de Illinois, que afirma que la distracción es más recurrente cuando se pasan más de 20 minutos sentados.

4. Aumento de peso

La consecuencia principal del sedentarismo es el aumento de peso porque no se queman calorías. Además, la sangre circula menos en el cuerpo y las personas suelen tener fatiga cada vez que se mueven, ya que no están acostumbrados a la actividad física.

Pixabay

¿Qué movimientos se pueden hacer para estar más activo?

Quienes tengan poco tiempo para hacer actividad física pueden seguir una serie de tips para oxigenar el cuerpo. Durante 45 segundos a 1 minuto hacer:

Estiramientos de hombro.

Estiramiento dinámico de pecho.

Estiramiento de desplantes en reversa.

Abrazos de rodilla de pie alternando.

Apertura lateral de cadera.

Sentadillas divididas.

Sentadillas divididas.

El home office llegó para quedarse, así como las distintas modalidades propias de la nueva normalidad. Será necesario encarar una adaptación gradual para que el cuerpo no sufra las consecuencias de un cambio brusco.