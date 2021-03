El calvario de los jubilados para sacar un turno en el PAMI de Godoy Cruz

Una situación realmente indignante es la que están atravesando muchos jubilados de Godoy Cruz, quienes asisten a la dependencia de PAMI para obtener un turno para prestaciones médicas y tienen que esperar por largas horas en la calle sin ningún tipo de asistencia o servicio.

La imagen de una larga fila de jubilados que aguardaba ingresar al local de PAMI causó mucha bronca entre los que transitaban por la zona, ya que todos estaban en la calle sin lugar para sentarse, sin baño y sin el distanciamiento que tanto se pregona desde la irrupción de la pandemia.

Algunos jubilados denunciaron que ya habían asistido a esa delegación de PAMI para obtener un turno, pero como son limitados los mandaron a sus casas luego de entregar los que estaban disponibles. Muchos están desde la madrugada para conseguir el pedido para recibir atención médica.

Jubilados cansados de esperar, algunos en sillas de ruedas, otros con muletas y pocos, en el mejor de los casos, que habían llevado un asiento o una reposera, es el panorama sobre la calle en la que se encuentra la dependencia del PAMI en Godoy Cruz.

Familiares de los damnificados registraron la situación a través de videos que publicaron en las redes sociales. "Estoy desde las 5 de la mañana. Ayer vine y me dijeron que no hay turnos. Todos los meses lo mismo. Hace 3 meses que no me ve el diabetólogo", dijo con enojo una mujer jubilada en uno de los videos.