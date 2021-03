La historia del médico a favor de una ley de eutanasia en Argentina

El Dr. Carlos "Pecas" Soriano brindó una extensa entrevista al medio nacional Infobae. En una entrevista que no tiene desperdicio, contó sobre su extenuante experiencia con un joven paciente, Alfonso Oliva, que sólo podía mover los ojos. “Dijo que no quería vivir más así, pero ya no podía usar sus manos para suicidarse”, le cuenta a Gisele Sousa Dias, la periodista a cargo de la entrevista.

Además de expresarle diariamente y cada vez con más frecuencia -debido al avance de la enfermedad- sus ganas de terminar con su vida, el joven paciente le pidió al doctor que por favor "luchara por una ley que garantice el derecho a finalizar la propia vida ante enfermedades que, como la de él, provoquen un sufrimiento extremo".

La experiencia de Soriano, cuenta la entrevista, ha estado estrechamente ligada a la especialidad de Emergentología. Actualmente está cerca de sus 70 años y "lleva más vida dentro de una terapia intensiva que fuera de ella, cuatro décadas en las que creyó que ya lo había visto todo. Todo es, por ejemplo, pacientes desesperados que tragan pesticidas para terminar con sus vidas, que a veces lo logran y otras sólo logran hacerle un largo eco al sufrimiento".

Una de las probabilidades de muerte, debido al atrofiamiento muscular, era morir ahogado.

El caso de Alfonso lo conmovió de una manera especial, las constantes visitas que le hacía, haber presenciado el avance de una enfermedad que cada vez inhabilitaba más el cuerpo de su paciente, al punto de que este pudiera mover solo los ojos, fueron convenciendo a Soriano de que la muerte debe ser digna, como la vida. "Alfonso Oliva, un joven que había tenido una vida común hasta los 31 años -novia, fútbol, auto, salidas con amigos, trabajo en la inmobiliaria familiar-, y a los 36 y tras un diagnóstico de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), sólo podía mover los ojos", describe la nota.

El testimonio de la hermana de Alfonso, Milagros Oliva, también es desgarrador: tras el primer diagnóstico su hermano “probó de todo (...). Viajó a Buenos Aires a hacer un tratamiento sin demasiadas garantías y le dieron medicación durante un año, pero nada, la enfermedad se lo comió. Un año después del diagnóstico mi hermano no caminaba más”.

"Fue en ese contexto que Alfonso reunió a sus hermanos y les dijo que no quería vivir más así. Y les pidió lo que piden muchos pacientes en su situación, los que saben que aún no existe en Argentina una ley que permita a una persona interrumpir su vida frente a una enfermedad que les causa un sufrimiento extremo".

Luego de haberle pedido a sus familiares que buscaran un médico clandestino para que lo ayudara a morir y terminar con su sufrimiento y que ellos le negaran esa voluntad, Alfonso llamó a Soriano: “Me pidió que fuera a su casa”, cuenta el médico a Infobae. “Alfonso entendía todo pero no podía hablar, tenía una computadora para comunicarse. Imaginate: miraba la H, pestañeaba, miraba la O, pestañeaba, miraba la L, pestañeaba.. y así. Después de un rato la máquina decía ‘hola’”, recuerda. “Me pidió que leyera una carta que había armado con su abogado en donde contaba que su sufrimiento era extremo, que no quería vivir más y que, al no haber una ley de eutanasia, lo que más sufría era no tener el derecho a decidir”.

El proyecto

Actualmente, Soriano trabaja en la redacción de un proyecto de ley de eutanasia al que quiere nominar como “Buena muerte asistida por un médico”, aunque en la práctica seguro será la “Ley Alfonso”, dice a Infobae.

A diferencia de la ley de muerte digna, sancionada en 2012, que permite suspender un tratamiento (por ejemplo, retirar un respirador que mantiene vivo a alguien en estado vegetativo irreversible), la ley de eutanasia implicaría la acción activa de inyectarle una sustancia a la persona para provocarle la muerte".

En países como Colombia, Canadá, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y, desde el jueves, España, ya existe y está vigente una ley de eutanasia. En Argentina, esperan presentarlo este mismo año y tienen esperanza de que sea aprobado.

“No tener ley es ir contra lo más sagrado que tiene una persona: el poder de decisión sobre su propia vida, más cuando esa decisión no afecta a terceros. Hay una pregunta estúpida que yo siempre hago: ¿qué hace uno cuando tiene un perro enfermo que está sufriendo? Lo sacrifica, ¿verdad? Bueno, eso quiere decir que hoy le damos más derechos a un perro que a una persona”, compara el médico.

