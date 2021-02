Un día como hoy, en Palo Alto, nacía Steve Jobs: descubre las curiosidades sobre su vida

Es casi imposible que alguien no sepa quién fue Steve Jobs y cuál fue su importancia en el desarrollo de algunas de las mayores tecnologías del siglo XX. En esta ocasión, ante un nuevo cumpleaños del empresario, recordamos su vida reparando algunas de las mayores curiosidades.

Steve Jobs: una vida marcada por las curiosidades

Era disléxico.



Al igual que muchos otros genios de la humanidad, Steve Jobs padecía de dislexia.



Además, se dice que no fue precisamente un alumno ejemplar. En la escuela era de los niños más problemáticos y más tarde no llegaría a graduarse en la universidad.

Fuente: Instagram stevejobsok

Era frugívoro.

Ante todo, Jobs era famoso por no comer ningún producto de origen animal. En lo particular, uno de los alimentos predilectos era la fruta, principalmente la manzana.



Tal es así que se afirma que el nombre de su marca y el diseño del logo se debe a este motivo. También se dice que es un homenaje a Sir Isaac Newton, quien descubrió la teoría de la gravedad inspirado por la caída de una manzana al suelo.



Probó el LSD.

Siendo joven, el fundador de Apple probó el ácido lisérgico. Más tarde, llegó a confesar que aquella fue una de las experiencias más significativas de su vida.

#HoyEnLaHistoria Un día como hoy, del año 1955, en California, nacía Steven Paul Jobs, más conocido como Steve Jobs, empresario y magnate de la informática y el entretenimiento estadounidense, así como el cofundador y presidente ejecutivo de Apple. https://t.co/kl588EUGnj pic.twitter.com/D409A8i07t — History Latinoamérica (@HistoryLA) February 24, 2021



Tenía un marcado interés por la vida espiritual.



Al abandonar su carrera universitaria, Steve Jobs se lanzó hacia un viaje por la India, impulsado por su enorme interés por la vida espiritual.



Además, con el transcurso de los años, profundizaría en la práctica del budismo zen.



Impuso una moda.



Basta con decir “Steve Jobs” para visualizarlo con su clásico jean y su suéter negro. Algunos afirman que llegó a tener 1000 jean Levi’s. Otros, en cambio, dicen que eran “solamente” 100.

Fuente: Instagram stevejobsok

Tenía una personalidad problemática.



Al parecer, la imagen que nos llegaba en público no es la misma que Jobs tenía en el ámbito privado. Muchos de los que trabajaron junto a él afirman que era extremadamente duro y que hasta podía llegar a ser cruel, maltratando de manera injustificada a sus empleados.



Fuente: Instagram stevejobsok

En Apple ganaba 1 dólar al año.



En 1985, Jobs fue despedido de su propia compañía, a la cual volvería en 1997. Cuando se convirtió en el CEO de Apple, determinó que su sueldo anual sería de apenas 1 dólar.



¿Cómo hizo su enorme fortuna? En parte, gracias a sus inversiones. De hecho, llegó a ser el máximo accionista de The Walt Disney Company.

Hoy cumpliría 66 años Steve Jobs, el hombre que revolucionó la forma de relacionarnos. pic.twitter.com/LFJwGBuTdN — retrochenta (@retrochenta) February 24, 2021



No reconoció a Lisa, su primera hija.



Cuando su novia de entonces quedó embarazada de quien sería su primera hija, Jobs negó la paternidad afirmando que era estéril. De acuerdo con sus palabras, en ese momento no se sentía preparado para encarar la crianza de un niño.



Tal es así que mantuvo dicha postura durante varios años, hasta que finalmente reconoció que él era el padre. Fuente: Instagram stevejobsok

Sus últimas palabras.



En octubre de 2011, el empresario falleció luego de una ardua lucha contra el cáncer. Tiempo más tarde, Mona Simpson, su hermana, publicó un artículo en el New York Times en el cual compartió las últimas palabras de Jobs. ¿Cuáles fueron? “Oh, wow, oh, wow, oh, wow”.