5 trucos para que el césped quede impecable y den ganas de pasar tiempo en él

Conseguir tener un césped impecable y vistoso ya no es una tarea solo para profesionales. Además de que existen trucos para lograrlo, es importante que primero se conozca más acerca de los tipos de césped que se pueden elegir para el jardín.

No hay nada más lindo que –en cualquier época del año- acostarse sobre el césped acolchonado y disfrutar de su frescura y comodidad. Sin embargo, para los amantes de la naturaleza que quieren saber cómo conseguirlo, hay 5 trucos para que el césped quede impecable y den ganas de pasar más tiempo en él, que en la propia cama de la alcoba.

Principalmente, se tiene que elegir una semilla acorde al uso que se le va a dar. No es lo mismo si se lo va a pisar mucho o poco, si se tienen animales, si le da el sol o no, entre otros aspectos. El famoso dicho "hay que tomar el problema de raíz" no fue inventado de casualidad.

Es importante recordar que ningún pasto es resistente a los hoyos que hacen las mascotas. Es normal que sus orinas y heces también lo deterioren. Por ello, es fundamental elegir la mezcla perfecta que sea estéticamente al gusto de cada uno y para eso existen diferentes pastos de hojas gruesas, los pastos duros y otros que son más ornamentales con hojas finas.



FUENTE: Pixabay

5 trucos para que el césped se vea impecable

Para evitar la aparición de las malezas se recomienda hacer la resiembra en otoño o primavera llenando los espacios que no tengan pasto. Desmalezarlo constantemente, realizar riegos profundos y poco frecuentes. Siempre son mucho más exitosos que los riegos seguidos, cortos y superficiales. Para conseguir que con el tiempo se vea lindo, se sugiere regarlo con ciertas frecuencias establecidas. Es necesario airear el suelo al menos una vez cada 3 meses. Los expertos recomiendan usar una horqueta haciendo hoyos en forma vertical. También, es necesario realizar un abono para que el suelo se vea sano y esté nutrido. Lo recomendable es aplicar capas de tierra de hojas o compost. Se tiene que fertilizar el césped 2 veces al año, esencialmente en primavera, para que se potencie la activación de sus brotes y en la temporada de otoño para que se fortalezca y resista luego en el invierno. Siempre se deben preferir fertilizantes orgánicos. Por último, se tiene que usar un insecticida en caso de que sea estrictamente necesario. Y, para quienes son amantes de combinar el césped con muchas flores, hay que asegurarse primero de que sean especies de igual requisito hídrico.

Un plus: un buen corte es necesario

Más allá de los trucos mencionados anteriormente, una de las claves fundamentales para que el césped se vea impecable y den ganas de pasar tiempo en él es adoptar las correctas técnicas de corte:

Si es pasto nuevo, una vez que llegue a los 10 cm se debe cortar con tijera.

La altura óptima de un buen pasto es de 3 a 5 cm.

Un pasto más largo siempre es mejor porque su crecimiento es más fuerte, profundo y denso.

La frecuencia en el corte debe ser regular.

El césped nunca se debe cortar mojado.

Lo ideal es que antes de cortarlo se saquen las malezas y/o se pase un rastrillo.

Siempre se debe cortar para delante manteniendo una dirección.

FUENTE: Pixabay

No hay nada más lindo que acostarse en el césped y disfrutar de su frescura y comodidad. Potenciar su textura, color y cuidar la calidad de sus hojas es una de las tareas más entretenidas y satisfactorias en estos tiempos de pandemia (después de tanto encierro).

Y si tanto te gusta la naturaleza, también puedes animarte a aplicar paisajismo en tu jardín de una forma fácil y sin mantenimiento. ¿Listo para que esta actividad se transforme en tu hobby?