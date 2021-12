Joaquín, el niño pastelero, envió un mensaje a los haters que lo critican

La historia de Joaquín Nahuel, el pequeño pastelero que se hizo popular a través de las redes sociales promocionando sus tortas, tomó relevancia nacional. Luego de anunciar el cierre de sus cuentas en redes sociales debido a los mensajes de odio recibidos por parte de unos pocos seguidores. El pequeño hizo público un video donde explica su situación y da un mensaje a los haters.

El pequeño de 10 años que sueña con ser pastelero, sufrió un accidente que le provocó quemaduras en el 25% de su cuerpo y comenzó con un emprendimiento de venta de tortas para reunir el dinero necesario para una operación. Las últimas semanas muchos famosos se unieron a la cruzada para colaborar con el niño, sin embargo, la exposición en redes también desencadenó una serie de tuits con mensajes de odio por las quemaduras en su piel y su desempeño como futuro pastelero. A partir de esa situación su madre decidió borrar su cuenta.

Luego del ataque de los haters, Joaquín se expresó a través de un video de Instagram y contó a sus seguidores la decisión que había tomado en relación a su permanencia en las redes sociales.

“Hola amigos, estuve pensando en lo que pasó en Twitter y decidí que voy a seguir, que no voy a dejar que nada ni nadie frustre mi sueño, que voy a darle para adelante. Y les quería dar un consejo a los que están pasando por lo mismo que yo: que sigan para adelante, que la luchen por lo que quieren, que no dejen que nada ni nadie impida sus sueños y que si yo soy fuerte, ustedes también lo son, y que una discapacidad no los hace menos ni más. Les quería agradecer a toda la gente que me sigue y que me apoya, les agradezco mucho a todos y les mando un fuerte abrazo”, dijo Joaquín en un video que se viralizó esta mañana a través de Instagram.

Luego de la violencia desatada en Twitter, la mamá de Joaquín había decidido cerrara temporalmente las cuentas del pequeño pastelero ya que los comentarios le habían provocado mucha angustia. Cientos de personas se solidarizaron con la familia y repudiaron el accionar de quienes actuaron bajo el anonimato.