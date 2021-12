Ómicron: revelan información sobre la efectividad de las vacunas

A medida que la variante ómicron suma casos alrededor del mundo, los científicos avanzan en el estudio de los contagios. El infectólogo Javier Farina, quien forma parte del comité de expertos que asesora al Gobierno nacional, se refirió a la acción de las vacunas para combatir la enfermedad.

Semanas atrás la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó a la variante recientemente descubierta en Sudáfrica como una "variante de preocupación" debido al número de mutaciones que acumuló desde que fue detectada. El infectólogo Javier Farina, dijo que la variante ómicron "seguramente contagia más", pero aclaró que aún no hay información sobre si genera cuadros más graves.

"Ómicron seguramente contagia más, es muy probable que las vacunas disponibles sirvan, pero se reduzca en algún porcentaje", destacó el médico al ser consultado y agregó que es necesario vacunarse y mantener "el uso del barbijo y las medidas de protección".

"Quiero remarcar la importancia de avanzar con la primera dosis quienes no lo hayan hecho, completar el esquema de vacunación con la segunda dosis. Y luego pensaremos en el refuerzo, que seguramente por la situación de la pandemia va a estar", dijo Farina, en relación a las personas que aún no están contempladas para aplicarse una tercera dosis de vacuna contra el covid-19.

El infectólogo se refirió a la posibilidad de que la variante ómicron genere cuadros de coronavirus más graves y explicó: "Si genera cuadros más graves todavía no lo podemos responder. Veremos el espejo de Sudáfrica o de Europa respecto a la evolución de las hospitalizaciones de los casos graves de los infectados con esta variante. En los próximos 15 días vamos a tener mucha información al respecto".

Al ser consultado sobre el pase sanitario propuesto por el gobierno nacional dirigido a mayores de 13 años con esquema de inmunización completa para realizar determinadas actividades de mayor riesgo como eventos al aire libre y también en lugares cerrados; destacó: "Coincido plenamente con que debe instaurarse el pase sanitario. Además, no implica obligatoriedad de vacunarse a quien realmente no quiere hacerlo, sino que implica la necesidad de la vacunación para hacer ciertas actividades, como actividades masivas o en espacios cerrados"



