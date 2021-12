La sorpresiva situación en el programa de Darío Barassi que se hizo viral y se llenó de memes: "Estas en pareja con tu tío"

Como nos tiene acostumbrados Dario Barassi, en el programa "100 argentinos dicen" siempre tiene sucesos extraños y muy graciosos. Lo que sucedió en los últimos días no fue la excepción, y se hizo viral un video con una fracción del programa en donde se habla sobre la relación de una de las participantes. En el video comienza con una joven Ornella explicando con quien esta en pareja, a lo que el conductor le responde "Ósea que estas en pareja con tu tío". A lo que la joven respondió que si, sin dudarlo, pero luego de dos segundos aclaró la situación: "tío político igual".

Luego de esta pequeña conversación, Dario Barassi hace uno de sus típicos movimientos, pidiéndole a sus productores que "apaguen las luces". A lo que efectivamente se apagan las luces mientras Barassi exclama de manera irónica que "no quiero compartir programa con esta familia". La conversación continua con un divertido intercambio entre Barassi y la participante, discutiendo si es o no su tío. Finalmente la participante cede y admite que es su tío. El video termina de manera hilarante con Barassi diciendo que "Dios no permite esto".

El video fue originalmente subido a la red social TikTok, y luego fue subido a la cuenta de Twitter "Out of context Barassi" donde alcanzó una gran relevancia, superando las 200 mil reproducciones. Esta cuenta tiene un gran repertorio de divertidos momentos que ocurren día a día en el programa "100 argentinos dicen", acompañado por grandes actuaciones del excentrico conductor.

Como era de esperarse, la publicación se llenó de memes y respuestas divertidas e ingeniosas como respuesta al tweet con el video, desde MDZ te compartimos las mejores:

Esta de novio con el hermano de su padrastro — Nico (@nicorusso98) December 2, 2021

Primero, una usuaria no tiene problema en exponerse al declarar que no entendió nada de lo que pasó en el video, a lo que otro usuario le contesta para cualquier despistado que no haya entendido.

Otro usuario se burla de los estereotipos típicos de algunos lugares del mundo

Otro usuario continua con las burlas sobre el estereotipo de la provincia argentina.

Dios no lo permitirá pero la ley de matrimonio sí uD83DuDE1C

Así que con esos prejuicios canónicos a llorar a la iglesia ?? pic.twitter.com/csFlRwCxgz — Coginche (@coginche) December 2, 2021

Otra usuaria aprovecha para criticar a Barassi por sus "prejuicios canónicos", adjuntando una foto con las características que impiden la posibilidad del casamiento.