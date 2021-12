La variante ómicron, ¿es realmente menos agresiva que delta?

Eduardo López, es infectólogo pediatra y habló en Uno Nunca Sabe. Opinó sobre la importancia del pase sanitario y las terceras dosis de la vacuna pero también se refirió a la variante ómicron y dijo que aún no hay ninguna certeza en torno a su transmisibilidad y agresividad.

A favor del pase sanitario

"Si bien hay poca ocupación en camas y de terapia intensiva, lo cual revela que la mayoría de los casos ocurre en jóvenes, el pase sanitario permite la habilitación a espectáculos, o sea, es un pase positivo. Los que estén adecuadamente vacunados pueden ir a un bar, a restaurantes, a recitales, etc", comenzó diciendo el infectólogo. "Yo creo que es un pase positivo, que permite habilitar a la gente a ir a lugares sin mayor riesgo. No es una medida restrictiva, sino que permite ingresar", comentó

De todos modos, aclaró que "lo lógico es primero explicar claramente qué significa, para que la gente esté informada y segundo debe haber una pauta nacional pero luego aplicarla por jurisdicciones".

En aquel sentido mencionó que "Argentina tiene 5 o 6 millones de personas que aún no se vacunan adecuadamente y esto no es un tema menor porque hablamos de 15 o 20 % de la población".

Consultado sobre el caso de Mendoza, desde donde el gobernador anunció que no aplicaría el pase sanitario, Eduardo López prefirió no opinar, sí dijo que "Mendoza tiene un 82% de vacunados, pero le falta un 18%, que no es poco. Para negarse al pase sanitario lo habrá hablado con su ministro de Salud. Es un tema que hay que discutir con los expertos".

Respecto de la vacunación, Eduardo López dijo que "se sabe que países que tienen 30% de su población sin vacunación completa han tenido el brote del invierno. En cambio países que tienen arriba del 85%, como España, han disminuido los casos porque tiene una alta incidencia de vacunación". Por eso, recomendó: "Hay que seguir vacunándose".

Dosis de refuerzo

Consultado sobre si la tercera dosis tiene que ser de la misma vacuna, el infectólogo respondió que "depende de qué vacuna utilizó el país. Argentino hizo diversas combinaciones entonces es más difícil de establecer. La más estudiada es primero una vectorial y luego una de ARN mensajero. Que sería por ejemplo: Sputnik y AstraZeneca y después Moderna o Sinopharm, pero si no la hay, se debe usar otra".

¿Lo ideal es que se combinen vacunas? "Eso dicen los datos que hay pero son bastante preliminares, lo que sí es cierto es que la tercera dosis es importante. Independientemente de qué vacunas uses. Salvo las vacunas inactivadas que son las que tienen menos capacidad de refuerzo, por ejemplo Sinopharm o Coronavac en Chile, por eso el vecino país está dando Pfizer. Porque eso no es dosis de refuerzo sino una vacuna adicional".

Qué se sabe de ómicron

Sobre esta nueva variante, ómicron, el infectólogo aclaró que aún "no sabemos cómo va a funcionar, sí se sabe que es de más alta transmisibilidad. Pero por ahora los casos que aparecieron en Europa no son de diseminación comunitaria, por lo tanto el aumento de número de casos está dado básicamente por la variante delta, que es la que más debería preocuparnos en Argentina, porque representa el 90 o 95 % de las variantes secuenciadas en el país. Hoy es la variante predominante y esa tiene alta transmisibilidad".

Finalmente, Eduardo López concluyó comentando que según dicen los estudios preliminares, la variante ómicron ataca de modo más leve, "pero no se sabrá con certezas hasta que no haya transmisión comunitaria en el país".