Repudio y denuncia contra Enrique Avogadro por una polémica exhibición

La última edición de ArteBA generó polémica en los ciudadanos porteños. Una de sus exhibiciones, "Buscando a Crista" despertó malestar entre los católicos ya que profanó un símbolo religioso y resultó discriminatoria para quienes profesan esta fe. En la cuestionada performance "se puede ver a un 'actor' masturbándose con una cruz y pasándose las cuentas de un rosario por su cuerpo desnudo de manera erótica", de acuerdo a lo que explica la denuncia contra Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

El autor de la misma, Santiago Santurio Rodríguez -presidente del partido Ciudadanos- detalló contra quiénes está dirigida la denuncia. Además de Enrique Avogadro, responsabiliza por esta manifestación a Horacio Rodríguez Larreta, Diego Bianchi, Larisa Andreani, Eduardo Mallea, Lucrecia Palacios, Amalia Curutchet, Daniela Iramain, María José Olivia Vélez, Lucía Cattaneo, Leandro César Santoro, Nicolás Eduardo Morcillo Nardelli "y cualquier otro individuo que, del devenir de la investigación, surja como responsable de la exposición 'Hoco Huoc' – 'Buscando a Crista' que tuvo lugar el día 5 del corriente mes", explicita el escrito.

La acusación contra Enrique Avogadro tiene que ver con el continuo apoyo que su ministerio brinda a la Fundación ArteBA que en los últimos años recibió diversos cuestionamientos. Esta denuncia explicita que "los hechos señalados encuadrarían en la infracción prevista en el art. 73, 2° párrafo del Código Contravencional de la Ciudad, que sanciona al que ultrajare o profanare objetos o símbolos en ofensa a los sentimientos religiosos; aunque también podrían configurar actos discriminatorios, en los términos de la ley 23.592 y el art. 70 del Código Contravencional".

En la denuncia, Santurio Rodríguez propone al fiscal y al juez intervinientes que tomen declaración testimonial a Belén Diez, una joven que "asistió a la feria y, como consecuencia de presenciar la exposición, sufrió un profundo menoscabo en sus derechos personalísimos y fue afectada en su libertad religiosa, toda vez que, por su condición de católica, presenciar el citado 'acto' le ocasionó una denigración y un ultraje a sus más profundas convicciones".

En el mismo escrito se solicita que "se realice una investigación que permita determinar los responsables de los hechos denunciados (...) y se sancione a los eventuales responsables a la máxima sanción posible, conforme a la ley".

Dicha denuncia no fue la única acción en repudio contra la obra presentada en ArteBA. Un grupo de católicos se manifestaron delante del Centro Cultural Recoleta y diversos políticos y personalidades se manifestaron contra este tipo de presentaciones.

La diputada Victoria Morales Gorteri escribió en su cuenta de Twitter: "En el camino de la tolerancia tenemos que entender que los símbolos sagrados de cualquier religión no deben ofenderse. La comunidad se construye desde el respeto y si es vulnerado deja de ser arte. Todo mi repudio a lo sucedido en #ArteBA" y alguien replicó que "este tipo de muestras que representan una posición extrema y ofensiva hacia algún sector, si bien no creo en prohibirlas, se deberían hacer en ámbitos no oficiales, advertir al público de su contenido y que cada uno decida".

También Federico Pinedo se manifestó al respecto. "Me parece repudiable el agravio a sentimientos y convicciones religiosas de los demás, aún cuando se disfrace de arte para agraviar", sentenció y añadió: "Repudio el agravio a los sentimientos y convicciones cristianas en ArteBA".