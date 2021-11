¿Mate dulce o mate amargo?: la respuesta de una sommelier argentina

Desde 2014, con la sanción de la Ley 27.117, cada 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate en conmemoración del nacimiento del comandante guaraní Andrés Guacurarí. Esta jornada es especial para conocer más sobre la infusión preferida de los argentinos que desde hace décadas es una tradición en todas las regiones del país.

El mate es parte de la identidad nacional ya que se encuentra en 9 de cada 10 hogares y en el 2020 el consumo interno alcanzó los 268,8 millones de kilos, según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

El mate es la infusión más consumida en Argentina.

¿Mate dulce o mate amargo? La sommelier argentina especializada en mate e infusiones, Karla Johan, brindó una respuesta a este interrogante que siempre genera debate entre quienes son fanáticos de la yerba mate. El "mate es amargo", expresó la experta y derribó el mito de que el polvo de la yerba es perjudicial para la salud.

A esto sumó una recomendación para aquellos que pese a todo deciden colocar azúcar, edulcorante o miel. "El mate es amargo y si la gente quiere tomarlo dulce, deberían disolver el endulzante directamente en el agua", apuntó la especialista oriunda de Misiones y explicó que esto es para que acompañe el mate y sea parejo el sabor.

"La Argentina es el primer productor, consumidor, y exportador de yerba mate. Después tenemos Paraguay y Brasil", destacó Johan. Además, afirmó que en el país se consume en mayor porcentaje la yerba mate elaborada con palo, donde predomina el "estilo suave que tienen más palo, hojas grandes y menos porcentaje de polvo de hoja", aseguró.

"El polvo es buenísimo"

La especialista también intentó romper uno de los mitos o creencias que indican que el polvo de la yerba debe ser separado antes de preparar el mate. "El polvo es buenísimo", subrayó y precisó que "no es otra cosa que las hojas trituradas de yerba mate y es ahí donde está el sabor, el poder antioxidante, la cafeína, o sea que no hay que separar el polvo del paquete de yerba".



Respecto al palo, explicó que es el elemento que "equilibra el sabor: a mayor porcentaje de palo, más suave va a ser la yerba y se va a lavar más rápido -y advirtió - de acuerdo al Código Alimentario, las marcas no pueden pasarse del 35% de palos en un kilo de yerba".

Tips para un buen mate

Entre los consejos para preparar un buen mate, la sommelier con más de veinte años de trayectoria indicó que "la recomendación de la temperatura del agua es entre 75 y 80 grados y cuando ven las primeras burbujitas al costado de la pava ya está en 80 grados".



Además, para evitar que el mate se enfríe, Johan remarcó que "lo importante es nunca dejar de cebar", ya que cuando pierde temperatura, la yerba "empieza a oxidarse y es ahí donde puede aparecer el gusto amargo más intenso".