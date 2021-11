El motivo por el que las escuelas públicas y las privadas tienen bajo nivel

A un día de las pruebas Aprender en el país, se conocieron los lamentables resultados de la evaluación de la Unesco: Argentina tuvo el peor resultado de la historia. Guillermina Tiramonti, especialista en educación e investigadora de Flacso, analizó estos resultados, dijo a qué se deben y comparó la escuela pública con la escuela privada.

Sobre el resultado de las evaluaciones de Unesco, Guillermina Tiramonti señaló: "No me sorprende y me imagino que mañana en la prueba nacional los resultados serán mucho peores aún. Argentina viene barranca abajo desde 2006, cuando se hizo la primera prueba de la Unesco. El nivel de educación de los chicos es bajo y en las pruebas Aprender también vimos esto, hubo algún repunte en lengua y letras, pero muy mal en matemáticas".

Para la investigadora, "esto habla de un país que desde hace mucho asoció la educación con el asistencialismo. Pensó la educación como un espacio de contención, regulación, control de la sociedad de los sectores más pobres, pero con poco empeño en los aprendizajes de esos chicos. A la larga, eso da estos resultados".

Para Guillermina Tiramonti, la clave sería que "no es una cosa o la otra. No es que si les das de comer no podés enseñarles. El tema es que hay una filosofía, una propuesta que piensa al sector vulnerable como pobres y no tanto como sujetos de aprendizaje, sino más bien de asistencia, contención y comprensión".

"Entonces, no es que les damos de comer y como perdemos tiempo dándole de comer no podemos enseñarles, sino que no les enseñamos porque pensamos que son chicos que sufren mucho en su ambiente social", continuó analizando en No Tan Millennials. Y remató: "Los tratamos como pobres".

Ante esto, se le dijo a Guillermina Tiramonti que no sólo las escuelas de bajos recursos son las que andan mal en cuanto al nivel de educación, sino que las privadas se entiende que también. Ella respondió: "Las estadísticas muestran que los peores resultados los tienen los chicos de los sectores más pobres. Si bien es cierto que hay chicos que vienen de escuelas privadas que saben poco, siempre saben menos los que vienen de escuelas muy pobres".

Es que, "ahora la educación es un sistema, lo que quiere decir es que si tenés escuelas públicas malas es probable que las escuelas privadas también lo sean, porque hay elementos de continuidad: los docentes se forman en los mismos profesorados, hay una cultura escolar sobre qué y cómo debemos exigirles a los chicos, que hacen que las escuela privadas tengan muchos elementos de la escuela pública. Por lo tanto, esas escuela caras venden otras cosas muchas veces: capital social, mayor presentismo, mayor contención para los chicos y una serie de otras actividades pero -en cuanto a nivel de educación- no quiere decir que sean mucho mejor que las otras".

¿Cuáles son las fallas de la educación argentina?

Guillermina Tiramonti las enumeró:

La metodología de enseñanza. "Argentina enseña mal, la metodología es ineficaz y no la cambiamos. Eso sumado a esta concepción pedagogía compasional que usamos con los chicos".

Faltas de evaluación, de control y seguimiento. "Somos resistentes a la evaluación y entonces los chicos van pasando sin que aprendan".

No considerar que no todos los chicos aprenden igual. "Básicamente no aprenden igual los que vienen de familias educadas que quienes vienen de familias poco educadas, entonces las metodologías para unos y otros deben ser diferentes, teniendo en cuenta las condiciones de los chicos".

Finalmente, Guillermina Tiramonti dijo que "los chicos necesitan mayor dirección de los docentes".