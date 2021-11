Murió el último sobreviviente del asesinato de los monjes trapenses de Argelia

"Al quedarnos en Tibhirine no queríamos ser mártires, sino signos de amor y esperanza", expresó el hermano Jean Pierre Schumacher, el último de los monjes trapenses sobreviviente del secuestro y masacre de los siete religiosos de Tibhirine, en Argelia, en 1996. Jean Pierre murió el pasado domingo 21 de noviembre a los 97 años.

Humilde y bueno, discreto y servicial, pasó los últimos años de su vida en el monasterio trapense de Midelt, en Marruecos. Tras años de profundo silencio, ese que caracteriza a los monjes trapenses, se vio interpelado por la atención del mundo, con motivo del estreno de la película De dioses y hombres (del director francés Xavier Beauvois). El cineasta llevó a que las miradas del mundo se dirigieran nuevamente a la presencia silenciosa y orante de los monjes de Tibhirine, profundamente arraigada en el contexto social y religioso del lugar hasta las últimas consecuencias.

Escena de la película De dioses y hombres.

Fue entonces cuando el hermano Jean Pierre, con su estilo pausado y sin rencor, comenzó a relatar los acontecimientos de aquellos dramáticos días en los que su comunidad decidió permanecer en Tibhirine, a pesar de la amenaza de los terroristas y de la hostilidad del ejército. “Fue una decisión que tomamos juntos: quedarnos, a pesar de todo, para seguir siendo una comunidad de oración junto a nuestros vecinos musulmanes. No podíamos irnos. Nuestra presencia en el monasterio era un signo de fidelidad al Evangelio, a la Iglesia y al pueblo argelino. No queríamos ser mártires, sino signos de amor y esperanza”.

La noche del 26 de marzo de 1996, el hermano Jean Pierre estaba en su habitación de la portería. Por eso no lo encontraron. El hermano Amedée también se salvó porque los terroristas tenían información de que había siete hermanos, a pesar de que durante esos días eran nueve, pues había dos visitantes. Sin embargo, los secuestradores se fueron con los siete primeros que encontraron.

El hermano Jean Pierre junto a las fotos de sus hermanos asesinados en Tibhirine.

"Oí ruidos. Pensé que los terroristas habían venido a buscar medicinas, como en otras ocasiones. No me moví hasta que alguien llamó a mi puerta. Tenía miedo. Pero abrí. Era un sacerdote de la diócesis de Orán. Él estaba en el monasterio en esos días con el grupo de diálogo islámico-cristiano Ribat el Salaam, el ‘Vínculo de la Paz’. Vino a decirme que mis hermanos habían sido secuestrados”, contó Jean Pierre, quien en ese momento no imaginaba que los religiosos serían asesinados. Se pensaba que podrían ser intercambiados por algunos prisioneros terroristas. El asesinato consternó a la sociedad argelina.

Jean Pierre regresó a Argelia por primera vez en diciembre de 2018 (más de 20 años después de la masacre), para la beatificación de sus hermanos y otros mártires cristianos, asesinados por los terroristas en los años 90.

La humanidad del hermano Jean-Pierre lo llevó a preguntarse siempre: “Si me hubiera dado cuenta de que se los llevaban, ¿me habría quedado en mi habitación o habría seguido a mis hermanos?”.