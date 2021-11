Dónde voto: consultá el padrón definitivo para las elecciones

La Cámara Nacional Electoral puso a disposición de la ciudadanía el padrón definitivo para las elecciones legislativas del 14 de noviembre de 2021 en el cual los electores podrán consultar previo a los comicios los datos necesarios para elegir a sus representantes por los próximos dos años.

El próximo 14 de noviembre los argentinos y argentinas podrán elegir a sus representantes en el Congreso Nacional. Para consultar el padrón definitivo deben ingresar a la web, colocar DNI y distrito del votante. Allí obtendrán los datos del establecimiento, número de mesa y de orden para votar. Las autoridades recomiendan a los votantes asistir con esos datos el día de la elección para agilizar el trámite.

Desde la Justicia electoral recomendaron chequear el sitio de votación nuevamente, especialmente a aquellos que no sufragaron en septiembre, dado que este año hubo algunas modificaciones por cuestiones de aforo en el marco de la pandemia de coronavirus y detallaron que aquellos que no votaron en las PASO tienen tiempo hasta el 11 de noviembre para justificar la no emisión del voto.

Para justificar la no emisión del voto es necesario ingresar al Registro de Infractores de la CNE, escribir los datos solicitados y cargar la documentación que acredite el motivo de la falta de asistencia al lugar de votación en las elecciones de septiembre. Entre las causas que justifican el accionar destacan haber estado a más de 500 kilómetros del lugar de votación asignado, ser juez o auxiliar de la Justicia, estar imposibilitado por enfermedad y ejercer como personal de servicios públicos. A su vez, este 2021 se sumó el causal de haberse contagiado de coronavirus o ser contacto estrecho de un caso positivo.

Esta semana finaliza el proceso de destrucción de los documentos cívicos de los ciudadanos fallecidos y se presenta el informe previo de campaña y el próximo 6 de noviembre comienza la prohibición de publicar o difundir encuestas o sondeos de opinión y pronósticos electorales.

El 12 de noviembre a las 8 de la mañana será el fin de la campaña electoral y el comienzo de la veda.