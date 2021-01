Hoy habrá una marcha provida en Mendoza

Luego de que el Congreso aprobara la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, conocida por su sigla IVE, en una sesión extensa pero expedita el 30 de diciembre, los sectores opositores al proyecto no quieren dar el brazo a torcer y esperan seguir con su lucha. En esta ocasión, harán una manifestación en Mendoza para reclamar la inconstitucionalidad del proyecto.

Mariana Soler, una de las referentes de las organizaciones que hoy saldrán a la calle, dijo que la "marcha es para dar apoyo al poder judicial que tendrá que decidir sobre la inconstitucionalidad de la ley de aborto”.

Entre su argumentos, sostuvo que la "nueva ley no respeta el principio de no dañar al tercero, que en el embarazo se está desarrollando en forma normal. El principio de inconstitucionalidad es muy fuerte, porque en 1990 se adhirió a la Convención de los Derechos del Niño, que establece que niño se es desde el momento de la concepción hasta los 18 años, y que debe protegerse".

Pese a que hubo un debate extenso por el que pasaron un centenar de especialistas y referentes, tanto de sectores providas como de quienes están a favor de la IVE, esta referente dijo que desde su sector no concibe la idea de que "la Constitución defienda al niño por nacer, mientras esta ley permitiría terminar con su vida. El derecho argentino protege a las personas del daño y la ley de aborto consiente el daño si lo hace la madre y no un tercero. No importa el daño, si no quien lo haga”.

En Mendoza, la acción comenzará hoy a las 18, con una “Marcha provida”, que arrancará en San Martín y Garibaldi, de Ciudad, y tras un recorrido por la Legislatura y el edificio del Poder Judicial, culminará en la Casa de Gobierno.

Los reclamos locales

La referente dijo que, según el criterio del sector que ella representa, quieren que "el Ministerio de Salud de Mendoza garantice la objeción de conciencia de todo el personal hospitalario, porque el personal de limpieza no quiere tener que tirar a los bebés a residuos patológicos y tienen derecho a objetar, aunque ese derecho hoy está en duda”.

Otro de los reclamos apunta al método que se usaría para realizar las interrupciones de embarazo, como la ingesta de misoprostol. "Es muy preocupante. Tenemos el caso de la adolescente Keila Jones, en Chubut, que murió por esa práctica ‘legal’.

El recorrido

La marcha prevé salir a las 18 desde peatonal Sarmiento hacia la Legislatura. Allí harán entrega de un petitorio en la puerta principal. “También se va a pegar en la puerta, como se hacía otrora, para que todo el pueblo sepa lo que se reclama”. De allí, seguirán por Patricias Mendocinas hacia el sur hasta el Poder Judicial, donde dejarán otro petitorio.

Luego irán por Pedro Molina hasta Virgen del Carmen de Cuyo y llegar al punto final, la Casa de Gobierno. “Allí entregaremos un petitorio en manos de la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Hebe Casado, para que ella posteriormente lo eleve al gobernador”, apuntó Soler.