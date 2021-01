“Dos nerviosos en una cita”: el video de TikTok que se volvió viral

El contenido en las redes sociales vuelve a ofrecer una divertida perlita de la vida cotidiana. En la actualidad, estas plataformas continúan siendo de gran ayuda para mantener entretenidos a grandes y chicos, en especial TikTok.

Es que esta plataforma china cuenta con videos cortos y fáciles de ver que hacen que la viralización sea cada vez más fácil y rápida. Así pasó con una grabación subida por el usuario @marcelottt, cuenta con más de 85 mil reproducciones en la red social.

En el mencionado video se puede ver a dos jóvenes muy nerviosos emulando estar en su primera cita. “¿Qué onda? ¿Qué hiciste hoy?” le pregunta la chica para iniciar con la conversación a lo que el chico responde: “Nada, estaba viendo “La Casa de Papel”, ósea la serie para que vería una casa hecha de papel”.

Acto siguiente el temeroso joven intenta realizar sin éxito un halago a través de un clásico piropo. La joven también muestra todo su nerviosismo al preguntar por el gusto de la comida cuando todavía no habían pedido nada. “BUENOO APAREZCOOOO, videíto con @sofimartinez.l (ella subio otro a su perfil vayan a verlo) #fyp #foryou #parati #xyzbca #tâgma” es el texto que acompaña el video viral de TikTok.

El TikTok de los nerviosos que se hizo viral en redes pic.twitter.com/Lhtz8Dwa53 — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) January 7, 2021

“Jajaj jajaja aguanten las maestras jardineas”, “Man tengo una primera cita el finde que viene y este video me puso más nerviosa” y “Si me pongo nervioso cuando la chica que me gusta me manda un mensaje no me quiero imaginar en una cita” fueron algunos de los comentarios que recibió el video por parte de los followers en la popular plataforma.