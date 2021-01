¿Te los vas a perder? En 2021 llegan estos increíbles hoteles de lujo a Latinoamérica

En 2021, la experiencia de hotelería en Latinoamérica será redefinida por firmas como Rosewood, Four Seasons y Six Senses. En este artículo se hace mención de algunas de las novedades que prometen llevar el lujo y el confort a límites insospechados en todo el continente.



A pesar de que la pandemia de coronavirus sigue siendo un grave problema para el mundo entero, el 2021 presenta algunos indicios que permiten suponer cierto alivio respecto de la contracción generalizada del 2020.



Uno de los ámbitos en los que se observan novedades considerables es el de la hotelería de lujo, compuesto, por ejemplo, por resorts y hoteles boutique. Si bien la situación epidemiológica y la economía de los países no dan garantías de que se puedan disfrutar de las mismas en los próximos meses, su sola aparición ya implica una buena noticia a futuro.

Hoteles de lujo en Latinoamérica: ¿cuáles son los países más beneficiados de cara al 2021?

Si se piensa en algunos de los casos que más trascendieron hasta el momento, México y Brasil son dos de los países más afortunados en cuanto a la aparición de hoteles y resorts de lujo.



En el país centroamericano, la cadena Four Seasons inaugurará el Resort Tamarindo, una propiedad de más de 800 hectáreas en la zona de la Costa Alegre.



Por otra parte, ubicado en la Riviera Maya, el Etéreo de Auberge Resorts Collection promete una experiencia de deleite total en pleno caribe mexicano.



En cuanto a Brasil, San Pablo, una de las ciudades más pobladas del país, abrirá las puertas de un nuevo hotel de la cadena Rosewood.



Mientras tanto, en la región sudeste ocurrirá algo parecido, ya que tendrá lugar la inauguración del resort Six Senses Botanique, el cual estará instalado en plena Sierra de la Mantiqueira.

Argentina: ¿qué pasa con el SLS Puerto Madero?

Es uno de los proyectos más esperados de los últimos tiempos. Luego de años de construcción y de puesta a punto, el SLS Puerto Madero ya se encuentra finalizado y espera para poder abrir sus puertas.



Su inauguración estaba prevista para el mes de abril de 2020. No obstante, la pandemia de coronavirus obligó a postergarla y a esperar hasta 2021.



Se trata del primer proyecto que Related Group realiza en Buenos Aires. Al igual que los casos mencionados, el SLS Puerto Madero promete un diseño innovador y una experiencia por demás superadora en relación a todo lo conocido hasta el momento.