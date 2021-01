Luego de hacerse viral rompió el silencio "la petisa" y confesó qué le dijeron sus hijos

Este fin de semana apareció "la petisa" en televisión y rompió el silencio. Luego de hacerse viral la mujer fue entrevistada por el canal TN y aclaró como fue realmente la conversación con su hijo. Además, la mujer conto cómo tomaron la noticia los tres hijos involucrados.

Su nombre es Marisa y hace unos días todo el país habló de ella luego de que uno de sus hijos apareciera en televisión. Entrevistado por su postura en contra del aborto justo el día en que se debatía en el Senado la interrupción voluntaria del embarazo, confesó que su madre le había dicho que hubiese abortado a algunos de sus hermanos.

El hombre que la hizo viral fue el pastor evangélico Adrián Aquino, que fue abordado por TN y, consultado por su postura en contra de la despenalización del aborto, dijo que durante una charla con su madre, esta le había dicho que habría abortado a sus hermanos y hasta dio nombre de alguno de ellos. "A Natalia la hubiese abortado, a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado”, dijo.

Sobre este punto echó luz "la petisa" y explicó que en realidad “él quería llegar a (saber) qué hubiera pasado si hubiese sido legal el aborto", por eso su respuesta fue "seguramente sí (hubiese abortado), si era legal el aborto". Aún así, aclaró que en realidad, al estar en contra de la iniciativa le aclaró que "por ahí hubiese abortado, pero no estarían las personas que hoy están, por ejemplo, tres de ustedes, y ahí los nombré como para nombrar, no porque los hubiese abortado en ese tiempo”.

Además, la mujer aclaró que Natalia, Diego y Esteban tomaron bien la declaración de su hermano en televisión. "Ellos se lo tomaron con buena onda, conocen a su hermano, saben cómo se comunica con la gente”, dijo Marisa.

Y aprovechó para asegurar que está feliz de haber tenido a sus diez hijos. “Le doy muchas gracias a Dios de no haberme deshecho de ninguno de ellos. Si hubiera sido por una ley o por haber tenido esa oportunidad, quizás no estarían, pero gracias que están, los amo con el alma”, cerró.

En el mensaje que se viralizó se podía escuchar a Aquino decir: “Le digo: ‘vieja, ¿vos estás a favor de las dos vidas? ‘Obvio que sí’, me respondió. ‘Por qué no me avisaste que iba con ustedes’, me dijo. Le pregunté: ‘Si se hubiese dado esta ley cuando te casaste con papá -escuchá lo que me dice ‘la petisa’, somos diez hermanos-, ¿nos hubieses tenido a todos nosotros?’. No me respondió, pensé que se le había cortado el teléfono. Me contestó a los segundos y me confesó ‘la verdad que no, yo hubiese abortado a algunos de tus hermanos. Por ejemplo, a Natalia la hubiese abortado, a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado’”