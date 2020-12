Quién es 'La Petisa' y porqué se hizo viral: mirá los mejores memes

La cobertura mediática de lo que terminó siendo la legalización del aborto en nuestro país fue muy extensa y variopinta, pero hubo un episodio que se destacó entre los demás y se trata de la anécdota que un militante en contra de la interrupción voluntaria del embarazo contó su madre, a quien llamó 'La Petisa'.

En entrevista con TN, el hombre explicó su experiencia familiar y cómo su madre, 'La Petisa', tras declararle su apoyo a la lucha en contra del aborto legal, le había confesado que, si hubiera tenido la posibilidad, habría optado por abortar en alguno de sus diez embarazos.

"¿Nos hubieses tenido a todos nosotros? No me contestó, pensé que se le había cortado el teléfono. Me contestó a los segundos y me dice, la verdad que no, yo hubiese abortado a algunos de tus hermanos (...) Sí, por ejemplo a Natalia la hubiese abortado, a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado", dice el joven citando la supuesta declaración de su madre.

Argumento antiaborto que se convirtió en un 'meme'



Un manifestante ofreció unos argumentos antiaborto y contó cómo su madre, 'La Petisa', le confesó que, si hubiera tenido la posibilidad, habría optado por abortar en alguno de sus diez embarazos. pic.twitter.com/imVV7hcdoA — RT en Español (@ActualidadRT) December 30, 2020

Así, según el hombre, la confesión de 'La Petisa' le hizo pensar que era su deber acudir a la manifestación antiaborto, argumentando que si él disfrutaba de sus hermanos, gracias a que su madre no pudo ejercer ese derecho, no debía apoyar una ley "que dice que la familia se tiene que destruir", según consigna RT.

El particular momento fue tomado por muchos usuarios en las redes, principalmente por quienes apoyaron la legalización del aborto, y confeccionaron muchos memes e imágenes burlándose de la anécdota del hombre "pro-vida".

