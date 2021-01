Formosa: allanaron a un médico por el faltante de una toalla en el centro de aislamiento

El domingo por la mañana la policía de Formosa fue hasta la casa del médico Héctor López Cano para realizar un allanamiento. La orden judicial era por una toalla y un control remoto que habrían desaparecido del hotel Turismo.

El hombre trabaja en el hospital Central de la ciudad de Formosa, más precisamente en terapia intensiva y en urgencias. López Cano estuvo unos días en huelga de hambre por el "encierro abusivo" en manos del gobierno de Gildo Insfrán.

La Nación habló con López Cano este domingo y el médico reveló que no se sorprendió con la visita de la policía, ya que pensó que le iban a consultar cómo se estaba sintiendo. Pero los tres móviles llegaron para reclamarle una toalla y un control remoto.

"La orden era porque en el hotel desaparecieron la toalla y el control remoto. No me dieron copia, leyeron la orden. Firmé y consigné esos datos. Me advirtieron que si no colaboraba, podían romper la cerradura. Tampoco pude llamar a mi abogado", manifestó.

El médico Héctor López Cano. Foto: La Nación.

Los uniformados ingresaron al domicilio y se llevaron una toalla blanca. "La señora que me ayuda declarará que hace mucho que la tengo y que ella ya la ha lavado. El control remoto que había es blanco, corresponde al aire acondicionado y tiene el manual; lo dejaron", señaló.

El allanamiento duró una hora y media. Luego volvió el comisario para llevarlo a la comisaría para tomarle las huellas digitales. "Insistí en que estoy en aislamiento y que no puedo moverme; en que si hay traslados, deben ser en ambulancia. Incluso ni deberían haber entrado", agregó.

El médico cuando volvió a la provincia de Formosa, luego de ir a visitar a su familia, dio negativo en tres tests de coronavirus. Pero igualmente las autoridades provinciales determinaron que debía aislarse por dos semanas en un hotel.

Fuente: La Nación