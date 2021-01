Niña de 7 años murió por los maltratos y abusos de sus padres

Tras recibir maltratos y abusos por parte de sus padres, una niña de 7 años falleció luego de estar internada desde agosto en estado crítico.

El hecho ocurrió en Puebla, México y la víctima, de nombre Yatziri, estaba internada en el Instituto Mexicano del Seguro Social La Margarita.

La niña ingresó en el centro de salud con una hemorragia interna debido a la perforación en los intestinos y tenía un pulmón dañado por los goles, quemaduras de cigarrillos en las manos, brazos y estómagos, además de heridas en el rostro y cabeza.

No fue la primera vez que concurrió al lugar. En enero de 2020 fue admitida luego de ser violada por un tío y en febrero con cortes en las piernas. En abril fue intervenida por daños en el intestino.

En una conversación con los médicos expresó: “No me curen, no quiero volver con mis padres para que me sigan pegando”. El 28 de diciembre falleció luego de una falla multiorgánica.

Los padres de la menor, identificados como Alejandra Viridiana N. y Rafael N, fueron detenidos en septiembre acusados de violencia familiar y abandono de persona y la policía busca al tío que participó en las violaciones.

Durante la investigación se descubrió que una hermana menor de Yatziri, de nombre Mitzi Aidé, falleció en junio a los tres años por una supuesta broncoaspiración, pero ahora se creer que también podría hacer sido sometida a abusos.

Lamentamos el sensible fallecimiento de la niña Yatziri, y refrendamos el compromiso de que los actos ocurridos con la menor no quedarán impunes. pic.twitter.com/jlKSbsRUoi — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) December 29, 2020

Desde su cuenta de twitter, las autoridades de Puebla aseguraron que los hechos no quedarán impunes.

Yaz y Mitzi, la omisión gubernamental, crimen de Estado. https://t.co/lspgH4pE4Q Para que no se les olvide que NUNCA hicieron nada por ella. @MBarbosaMX @FiscaliaPuebla #JusticiaParaYazyMitzi pic.twitter.com/hmyecddFGB — Verónica Villalvazo (FridaGuerrera) #NiUnaMás (@Fridaguerrera) December 29, 2020

Al mismo tiempo, la activista por los derechos humanos, Frida Guerrero, solicitó que se investigue si la madre es cómplice de lo ocurrido o víctima de violencia de género y por temor no intervino para salvar a su hija.

Fuente: TN