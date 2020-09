Que es el PHMG, el nuevo producto que elimina el coronavirus de todas las superficies

Aprobado por el Anmat y el Senasa como “producto efectivo para inactivar virus de la familia coronavirus“, su aplicación se adapta a todo tipo de áreas y rubros, como hospitales, transportes, restaurantes, oficinas, etc.

La evidencia ha demostrado que las medidas de higiene y desinfección implementadas hasta la fecha no han resultado ni efectivas ni eficientes, de ahí el incremento sostenido de contagios.

Pero esto pronto pasará a ser parte del pasado gracias a los nuevos químicos desarrollados por la empresa Diransa, que aseguran la impecabilidad patógena de espacios frecuentados por cientos de personas diariamente, como hospitales, clínicas, medios de transporte, edificios educativos, oficinas, etc.

Se trata de BioPlan 250H y Hygisoft V20, creados a partir del principio activo PHMG Clorhidrato para ser aplicados en grandes superficies y en el sector gastronómico respectivamente. Ambos productos han sido especialmente diseñados para combatir un amplio espectro de gérmenes, hongos y virus, entre ellos el SARS-CoV-2, la familia Coronavirus e incluso el HIV.

Entre sus beneficios diferenciales, se destaca que esta molécula no es irritante en concentración de uso, no es corrosiva, ni requiere lavado con desengrasante. Tampoco mancha, no se inactiva por la luz solar y no presenta olor penetrante, por lo que su utilización es propicia para todo tipo de lugares. Un dato muy importante para resaltar es su estabilidad, ya que luego de ser diluido para su uso mantiene su efectividad por hasta dos años sin desvanecerse.

Bioplan 250H y Hygisoft V20 son un respiro en medio de tantos meses conteniendo la respiración. Su aplicación se traduce en tranquilidad y en la posibilidad de volver a trabajar y crecer en un ámbito más seguro para todos.

Luego de haber sido testado y comparado con otras opciones del mercado, profesionales del instituto Malbrán desde la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica (UOCCB) lo eligieron y lo recomiendan como “un producto totalmente eficaz para inactivar el virus de la familia Coronavirus".

En Mendoza y toda la región de Cuyo, la empresa STAMPA S.A. será la encargada de la distribución oficial y comercialización de estas marcas, posicionándose así un paso adelante en la lucha y prevención contra esta pandemia.

https://www.argentina.gob.ar/noticias/transporte-comienza-las-pruebas-de-una-nueva-formula-para-disminuir-el-impacto-del-covid-en

https://www.infobae.com/sociedad/2020/09/12/que-es-el-phmg-el-nuevo-producto-que-elimina-el-covid-19-y-se-prueba-en-la-desinfeccion-del-transporte-publico/