Productores mendocinos cortarán la ruta 7 para protestar contra los protocolos sanitarios en San Luis

Un grupo de productores, comerciantes y transportistas "autoconvocados" de las provincias de Córdoba, Mendoza, San Luis y San Juan, anunciaron que el próximo martes, a partir de las 12, cortarán por tiempo indeterminado las rutas 7, 8, 30, 188, 20 y 55, en protesta por los controles sanitarios implementados por el Gobierno puntano para hacer frente a la pandemia de coronavirus.



Se trata de una protesta que se llevará a cabo en San Luis y en varios accesos a la Provincia contra las medidas sanitarias que aplica el Gobierno de San Luis y que restringen la circulación vehicular en ese distrito ante la pandemia de coronavirus.



José María Lovera, vocero de los productores y propietario de un campo en la localidad de Candelaria, al norte de San Luis, dijo que los protocolos puestos en práctica por esa provincia “son inviables” y no contemplan la realidad del 70 % de los productores y contratistas, muchos de los cuales "viene de otros lugares".



“Producimos de acuerdo a tiempos biológicos como las gestaciones en animales o siembras y aprovechamos la presencia de humedad, y eso no es tenidos en cuenta por la propuesta provincial. En mi caso, tengo 10 horas de viaje hasta llegar a mi propiedad y el total autorizado para permanecer es de 24 horas”, ejemplificó.



“Somos aproximadamente 3000 personas y no nos movilizamos para pasear, tomar café, o visitar los centros urbanos. Queremos salvar la República y la mesa de los argentinos, haciendo un punto a punto hasta nuestras propiedades y regresar luego a nuestros lugares de residencia”, sostuvo Lovera.



En ese sentido, apuntó que "son muchos los técnicos del agro que precisan entrar a los campos a hacer su trabajo y que los protocolos no contemplan los desplazamientos por la rotura de alguna pieza mecánica"



Por su parte, el Gobierno provincial afirmó que luego del diálogo con los productores, se permitió el ingreso con un PCR negativo, y exigir una cuarentena de siete días en sus campos.



Ante esta situación, la Sociedad Rural de San Luis, pidió al Gobierno puntano que elimine “las medidas que violan la intimidad de la comunidad agropecuaria", y señaló que los productores "no son delincuentes para que se los rastree y vigile de forma satelital con un sistema que cuesta entre $2 mil y $3 mil que debe costear de sus bolsillos".