Desde el sector de Elisa Carrió advierten sobre el accionar de la Corte Suprema

El presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, realizó un fuerte reclamo a la Corte Suprema de Justicia en su cuenta de Twitter. El Diputado Nacional advirtió que la Corte "debe salir de su letargo” y cumplir con su rol poniendo límites a los atropellos institucionales.

La semana pasada Elisa Carrió, líder de la CC-ARI, había pedido a la Corte que mantenga a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, “la Corte debe hacer prevalecer el derecho y mantener a los jueces”.

Quien también se sumo a la seguidilla de reclamos es la diputada nacional Paula Oliveto, de Juntos por el Cambio, "la Corte Suprema tiene la obligación constitucional, pero también el mandato ético, de poner límites al avasallamiento que ejerce el gobierno sobre jueces y opositores". Oliveto agregó: "Si así no lo hicieran, no honrarían la historia y el pueblo no podría defenderlos cuando vayan por ellos".