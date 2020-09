Google celebra el Día del Maestro de una especial manera

Hoy Google saluda a los maestros en su día. El Día del Maestro se celebra en Argentina en conmemoración al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el 11 de septiembre de 1888, en Asunción, Paraguay. Por su gran aporte a la educación Sarmiento es considerado el “padre del aula”.

En el doodle de hoy los usuarios se encontrarán con libros, útiles escolares: una regla, acuarelas, lápices, instrumentos musicales y una notebook (herramienta indispensable en estos tiempos). Es la manera que escogió Google para homenajear a los docentes del país.

Un Doodle de Google es una alteración temporal del logotipo en la página principal de Google con el objetivo de celebrar fiestas, eventos, logros o personas.

Además, ofrece un link en el cual se ingresa a "Enseña desde donde estés" (Teach from any Where), una página pensada para educadores y familias con herramientas de aprendizaje a distancia y los tips que necesitan durante la crisis por el coronavirus (COVID-19). Esta es una iniciativa de Google y la Unesco para acompañar la educación en estos tiempos de pandemia.

"Ahora más que nunca, el mundo está buscando -cómo agradecer a los docentes-. Ya sea en el aula o en casa, estamos muy agradecidos con todos aquellos que ayudan a que los estudiantes sigan aprendiendo. A los profesores de todas partes, gracias por todo lo que hacen", expresa.