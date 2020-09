Para estos adultos mayores el "show debe continuar" de manera virtual

Existe un grupo de alumnos considerados de riesgo, aquellos que tienen enfermedades preexistentes o son mayores de 60 años, que aún deben continuar en aislamiento y no pueden retomar sus actividades presenciales, tampoco saben con certeza cuándo podrán volver a encontrarse con sus profesores cara a cara.

Es el caso de “Teatro de la Vía”, grupo que se conformó en el taller de teatro de adultos mayores de la mediateca de Godoy Cruz, el cual encabeza la profesora y directora de teatro Paula San Martín. Los primeros encuentros fueron en el 2013, muchos de sus miembros están desde sus inicios y otros se han sumado en los últimos años. Son alrededor de 30 alumnos entre 45 y 85 años, “es un espacio nuestro, es hermoso. Somos una familia”, describe Ana María Miraglia (76), alumna del taller.

MDZ participó en una de sus clases virtuales para conocer cómo es la dinámica de trabajo de estos “viejitos indisciplinados” como se llaman ellos.

Todos los lunes por la mañana se encuentran a través de las pantallas de sus celulares y computadoras, es un momento muy especial para ellos, “ese día es para teatro y nada más”, cuenta una de las alumnas Ana María Miraglia.

La rutina incluye primero el “ritual” de conexión en el cual muchos de los alumnos recurren a la ayuda de sus familiares y profesores, Adriana Roldán comparte que “fue un desafío grandísimo hacer las clases virtuales, recibimos mucha ayuda. Nunca imaginé poder actuar con un celular o participar de una clase online”

Desde que inició el ciclo virtual ha logrado conectarse la mitad de los miembros del grupo, los demás por diversos motivos no han podido participar de los encuentros en los últimos meses. Ahora bien, aquellos que continuaron sus clases, expresan que en estos días de aislamiento esta dinámica virtual ha sido una gran compañía y que esperan toda la semana para encontrarse por meet, plataforma virtual que utilizan para las reuniones.

Una asignación pendiente

Hacer teatro era una asignatura pendiente que tenían muchos de ellos, algunos por no conocer espacios donde tomar clases, otros quizás por vergüenza, pero lo importante es que hoy son parte del elenco, “lo descubrí un poco tarde, pero lo importante es que lo descubrí” expresa Elena Montañez.

El teatro como terapia

“Esto me cambió la vida”, conocer el mundo del arte, especialmente el teatro para Liliana Saez (62) fue un antes y un después, “mi única vida social hoy es teatro, yo era una persona depresiva y con pánico social. Ya no hablaba con la gente y no salía. Hasta que llegué un día a una clase de teatro y me impactó” y agrega “me dí cuenta que amo las tablas y al público. Yo antes no tomaba ni un micro y ahora ya he viajado con el grupo para presentar obras”.

Estas clases son terapéuticas no sólo para Liliana, su compañera Elena Montañez comparte que “estaba harta de hacer terapia con una psicóloga. Sabía que algo tenía que hacer y me fui a la Mediateca y averigüe por teatro. Para mi es una terapia”.

Paula San Martín compartió con MDZ cómo imagina que será ese reencuentro que tanto anhelan, “la primera clase presencial será llena de abrazos, no se sí vamos a hacer teatro, necesitamos mucho el contacto y charlar”.