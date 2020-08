Lanzan filtros para Instagram de obras del Museo Nacional de Bellas Artes

View this post on Instagram

. Hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes una propuesta de contenido online que van a poder disfrutar desde su casa ud83cudfe1 . #ARTEENCASA es un ciclo de videos en pequenu0303o formato en el cual un integrante de nuestro equipo se expresa acerca de una de las obras de la colecciou0301n del @bellasartesargentina . El gusto es auu0301n mayor ya que contamos con el aporte de nuestros socios para elegir las obras, y en este caso tambieu0301n porque la primera de ellas: LA NINFA SORPRENDIDA de Eu0301DOUARD MANET, es abordada por el Dr. Julio Ceu0301sar Crivelli, presidente de @amigosdelbellasartes . u00a1Esperamos que lo disfruten! . #amigosdelbellasartes #arteencasa #bellasartes #bellasartesargentina #museonacionaldebellasartes #edouardmanet #manet @juliocesarcrivelli