"Decile al Gobierno que le pague al FMI y se termina el coronavirus", la desopilante respuesta a un médico que pedía distanciamiento

En medio de un fila de personas para ingresar a una sucursal del Banco Provincia en La Plata, Buenos Aires, donde no se respetaba el distanciamiento social, un médico les solicitó que se alejaran. Obtuvo diversos tipos de respuestas, ninguna favorable.

El profesional de la salud que trabaja en el sistema sanitario bonaerense salió a la vereda para pedirles que se separaran para prevenir el contagio de coronavirus.

"¿Ustedes se dieron cuenta que están todos juntos?", interrogó el médico. Pero las respuestas fueron: "Hace tres horas que estamos acá afuera”, entre otras justificaciones que nada tenían que ver con el distanciamiento.

Hasta que uno le dijo: "Decile al Gobierno que le pague al FMI y se termina el coronavirus”. El médico dio media vuelta, volvió a ingresar al banco y dijo: “No, flaco. No me podés decir eso”.