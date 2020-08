Vergonzosa presentación de camperas de alumnos secundarios de Mendoza

En una muestra de enorme egoísmo o -como mínimo- de casi nula conciencia ciudadana, alumnos de 5to año de la escuela José Vicente Zapata realizaron una reunión para presentar sus camperas. Según se ve en las imágenes que compartieron hoy en las redes, hubo nulo protocolo, cero distanciamiento e incluso cierto afán de exhibir que se estaban transgrediendo las normas sanitarias.

Mientras tanto, las camas de terapia intensiva de Mendoza ingresaron en las últimas horas en su fase crítica, con personal de la salud mostrando síntomas de agotamiento y varios hospitales al borde del colapso. Las Fuerzas de Seguridad también sufren el embate: más de 70 infectados en la Policía Provincial, más de 20 en la Federal. Entre tanto, estos ciudadanos que están a punto de ingresar en su vida adulta dan muestras de una irresponsabilidad pasmosa.

"Somos los más criticados pero seremos los más recordados", se ufanan en los posts que al menos hasta hace un rato podían verse en las distintas páginas que tiene la escuela en las redes. Alrededor, papel picado, abrazos. Muy pocas referencias al estudio.

¿Para qué?

Está claro que no se trata de toda la escuela. De hecho, con solo investigar un poco se ve el esfuerzo titánico que están haciendo los docentes para mantener sus clases, con videos, mensajes motivadores, tareas originales.

¿Cómo resolver la encrucijada? Seguramente, no a través de sanciones. O no únicamente con eso. Tal vez valga más la pena una reflexión: si después de más de una década de asistir a la escuela el sistema no es capaz de generar un umbral mínimo de empatía con los enfermos, los mendocinos estamos en problemas. Para pensar.