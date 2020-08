¿Cómo equilibrar la maternidad y el rendimiento productivo?

Hablamos con Teresita de Velzaco Ledesma sobre Maternity Coaching una tendencia en boga en Europa y que viene con fuerza soplando por estos lados. Solemos imaginar a la maternidad como contrapunto o limitante de nuestra faceta productiva. En el caso de relaciones de dependencia no solo podemos sentirnos limitadas y se torna en un gran desafío la vuelta al trabajo, sino que desde las organizaciones, en general, no se visualiza a la maternidad como una experiencia que fortalece competencias y destrezas que se trasladan a la faceta laboral, incrementando la productividad.

Por ello es que desde MendozAprende convocamos a Teresita, co-fundadora de Hiere Partners; Lic. en Recursos Humanos y Coach Internacional, con más de 13 años de experiencia en empleos, capacitación y desarrollo organizacional. Actualmente, brinda soporte a compañías en todos los procesos Soft de Recursos Humanos, potenciando el desarrollo del talento. A través del maternity coaching, intenta fortalecer una cultura de acompañamiento a las mujeres durante el embarazo y su vuelta al trabajo, promoviendo un "soft-landing" a su gestión y entorno laboral. Repasá en esta nota la entrevista completa que hicimos en el vivo de Instagram de MDZ Online.

“Lo que nos ocurre con la maternidad y la paternidad es que vamos repitiendo modelos históricos y a veces necesitamos preguntarnos qué es ser una buena mamá y una buena profesional para mi, animarnos a desafiar nuestros propios juicios sobre esto para poder unir los dos mundos”, afirmó.

Navegar en las preguntas, dijo, es un camino que no es fácil porque implica mover cosas internas; sin embargo es imprescindible para conocernos e identificar nuestros talentos y debilidades, qué es lo que nos gusta y queremos para nuestro futuro.

En relación a compatibilizar nuestra maternidad con la faceta productiva comenzó haciendo hincapié en que la maternidad nos lleva a desarrollar competencias que son totalmente compatibles para nuestro emprendimiento o profesión. “A veces pensamos que al ser madres las carrera se trunca, tenemos un montón de juicios y temores, que son legítimos”. Por eso destacó lo importante de observar esos talentos que desarrollamos al maternar, por ejemplo, hacer muchas cosas en simultáneo, aprendemos más sobre la empatía y la intuición, la escucha, leer el cuerpo más allá de lo que transmite verbalmente, porque un bebe no habla y sin embargo desciframos sus necesidades.

"La maternidad es un campo riquísimo de aprendizaje y es totalmente compatible y superador para nuestro ámbito de negocio”, remarcó.

Me encanta esta mirada que revalida el rol materno porque nos permite salir de de esta dicotomía que se asoma desde lo discursivo en torno a optar por ser madre o dedicarse al desarrollo de tu faceta productiva; la propuesta busca no solo integrar sino también advertir que se potencian mutuamente estas dos facetas de nuestra vida.

En este sentido dijo que “tiene que ver con una cuestión cultural eso que sentimos que tenemos que elegir entre una cosa y la otra. Nos pasa que muchas mujeres tienen una panza de 9 meses y van a trabajar como si nada ocurriera, y claro que podés ir a trabajar pero te ocurren miles de cosas mientras estás gestando. Me refiero a esto de intentar invisibilizar a la maternidad, hacer de cuenta como que no está o que nadie se de cuenta; se crea internamente una disociación. Y buscamos integrarlo de un modo natural, ver que así como me estoy ocupando de hacer crecer a otro, también estoy creciendo yo como persona, crecen mis vínculos y mi capacidad productiva”

- La mujer en este sentido está atravesada por un cambio cultural enorme, no solo porque hoy está redefiniéndose en un rol productivo, sino que ello impacta en la necesidad de redefinirse en otros roles, entre ellos el de la maternidad.

- Estamos evolucionando como sociedad en muchos aspectos. Estamos siendo más transparentes y más genuinos con lo que nos pasa. Al empezar a hablar de esas cuestiones se genera un espacio para que trabajemos en conjunto. Se acompaña no solo a la mujer sino también a su equipo de trabajo. Nos contratan no sólo las mujeres sino también empresas y en este caso trabajamos con su jefe, de cómo la ve, si tiene algún temor. Luego hablamos con la mujer sobre qué implica para ellas dejar su trabajo ya que a muchas les genera miedo, por ejemplo de perder su posición o carrera; y también sobre cómo organizar cuestiones logísticas. Finalmente hablamos con el equipo para ver cómo van a recibir a esa mujer. Es importante acompañar a todo el entorno

- ¿Creés que las empresas tienen una cultura organizacional hospitalaria con la maternidad?

- Las empresas que nos contratan para acompañar a las mujeres en maternity coaching por su puesto que son muy avanzadas, la mayoría no sabe qué es esto. Lo visualizan como el periodo de licencia en que la mamá se va para cuidar su bebito y luego regresa como si nada hubiera ocurrido. Por eso los temores de las mujeres son legítimos, la mayoría de las compañía no son propicias para la vuelta, no cuenta con lactarios, quizás si el bebé enfermó te da cosa decir que no podés ir a trabajar; sería negar la realidad decir que esto no ocurre.

Una cultura que acompaña a sus empleados en su maternidad y paternidad ayuda a desarrollar el talento también, trabajan el tema de diversidad y son más avanzadas. Además es una oportunidad para retener el talento en el que viniste invirtiendo y hoy es una pieza clave en tu empresa. Hoy la maternidad está postergada, por lo que las mujeres que son mamás ya tienen una carrera organizacional, se formó, creció, conoce la estructura y ha formado equipos, entonces es importante retener ese talento; es realmente un ganar-ganar, tanto para la mamá como para la empresa.

- ¿Cómo se estructura el programa maternity coahcing?

- Hay tres instancias. Una es durante el embarazo, en los últimos meses; la otra durante la licencia y luego donde hay más fortaleza es en el retorno al trabajo. Ahí es donde realmente se siente más desafiada, porque es cuando tiene que combinar ambos roles, ya que antes era solo profesional, luego fue mamá y cuando se reintegra es donde empiezan a convivir.

- ¿Por dónde empezamos a preguntarnos?

- Primero fundamental es que se pregunte cómo quiere ser como mamá y qué quiere para su ámbito profesional; tiene que conectarse con su propósito profesional, para qué trabaja, para qué emprende. El modelo de madre que quiere es el heredado o cómo quiere realmente ser ella. Podemos elegir qué queremos para la vida.

Una vez que identificamos el qué queremos, ahora pasamos a articular el cómo. Ver si tengo que pedir ayuda, cuál es mi red de contención, tenemos que aprender que no estamos solas en esto, podemos vivir el proceso acompañadas y no esta mal pedir ayuda.

Es importante que la persona se conecte con sus propios modelos y viva esto con liviandad, es decir, que sea consciente que uno es aprendiz. Cuando decís “no se” el mundo se abre, aparece la empatía. Nosotras hacemos talleres grupales en que las mujeres comparten lo que les pasa y se genera un sentimiento de comunidad que es muy importante.

- ¡Qué importante esto de visibilizar la necesidad de contar con ayuda!

- En otras culturas cuando una mujer tiene un hijo el resto de las mujeres se prepara para ayudarla, nosotros no tenemos eso, estamos en una cultura en la que tenemos que tener todas las respuesta, por eso quizás nos cuesta decir no se o nos sentimos vulnerables cuando no sabemos. En la vulnerabilidad está el aprendizaje. Es fundamental identificar en quién puedo descansar, quienes van a ser mi red de contención, quién me ayuda a regularme emocionalmente para poder regular a mi hijo.

- ¿Cuáles son los desafíos al retomar sus actividades laborales que más te consultan las mujeres?

- Uno de los grandes dolores, es el desapego. Está la que quiere salir corriendo porque no se banca más y también la otra que le da miedo dejarlo. Poder continuar con la lactancia, puede ser muy frustrante para la mujer que siente que no puede seguir o le genera un estrés extra, a veces es necesario trabajar con puericultoras para que las acompañe. Otro desafío es cómo hago si llego a una equipo lleno de varones o que son mas jóvenes y pueden trabajar 24/7 y yo ya no más, el miedo de no dar los mismos resultados.

Desafíos todos que se van diluyendo a medida que van haciendo camino. Hay mucha ansiedad cuando nos imaginamos escenarios futuros más graves de lo que son en realidad. Se trata de generar un espacio amoroso y sin juzgar donde ella puede manifestar lo que le pasa y sentirse respaldada.

- Pensaba en lo importante de formar equipo de crianza con el papá, a la hora de armar tu rol y equilibrarlo con tus actividades productivas.

- Trabajamos mucho con papás. El hombre hoy tiene un rol nuevo, disfruta estar con su hijo, lo baña, le da la mamadera, va a las reuniones de los colegios. Muchas veces el problema está en la mujer cuando creemos que nuestro hijo no va a estar con nadie mejor que conmigo; el niño no solo necesita una figura de apego, cuantas más figuras mejor para él y más seguridad va a tener en su vida

Hablamos también acerca de las expectativas que tenemos no solo acerca de lo que es la maternidad sino también respecto a nuestros hijos; en este sentido afirmó la profesional que tenemos que estar abiertos para descubrir, dejarnos asombrar y preguntarnos libremente qué tipo de madre quiero ser a medida que voy descubriendo de qué va para mi y también qué tipo de madre para cada uno de mis hijos, porque cada uno es diferente. Siendo éste también un punto trasladable al ámbito laboral cuando tenés que coordinar equipos, porque no todos necesitan lo mismo.

En el caso de quienes hoy estén planificando su emprendimiento y también la maternidad, remarcó lo importante de conectarte con tu propósito, el para qué decidís emprender tiene que estar en sintonía con tus sueños y anhelos que tienen que venir del corazón para que puedas sostenerlo y luego es fundamental armar un plan. Destacó que la crianza de los chicos está marcada por etapas, en las que te demandan diferentes cosas y es dinámico a medida que los chicos van creciendo; por esto esta planificación es algo que vamos a ir ajustando. También es dinámico quizás el tiempo que te demanda tu trabajo durante el año.

“La planificación nos da estabilidad, ayuda a tener una perspectiva de futuro y eso nos genera satisfacción como personas, nos calma la ansiedad si es que la tememos . Si queremos tener lo dos mundos, el familiar y laboral, es importante que vayan acompasados y que tengamos las dos cosas en el radar, no meterle quinta a una dimensión y la otra en primera, hay que ir planeándola a la par para ser consecuentes y coherentes con lo que sentimos”, afirmó.

Vimos que la planificación nos permite anticiparnos y ordenarnos evitando esa sensación de que el día a día nos pasa por encima o que uno de los roles nos saca tiempo para ejercer el otro. Si bien vamos a pasar por momentos en que nos sentimos desafiadas, incómodas y estresadas, es fundamental reconocer que las riendas las tiene una y que puede elegir a qué ponerle prioridad, sosteniéndonos siempre en un a red de contención que me ayude.

"Anticipar escenarios en nuestra cabeza, prepararnos para el peor en términos logísticos, que la niñera no pueda venir o nuestro hijo se enferme, y elaborar el plan a, b y c nos dá mayor plasticidad al momento de resolver", destacó.

Finalmente en la entrevista analizamos el contexto legal y cultural, no solo en las organizaciones sino también a nivel social, en lo que respecta a los modelos existentes, el sentido de la maternidad y el lugar en que se ha colocado a la misma. En este sentido destacó que en las empresas hoy cuando se habla de maternidad te hablan de los beneficios que tienen respecto a la flexibilidad, que si bien son importantes, “no quita la importancia de acompañarlas desde lo emocional reconociendo que esa persona está en un puerperio y que les duele volver a trabajar”. En Argentina la empresa que hoy tiene este servicio es muy de vanguardia, a diferencia de otros países, por ejemplo, Londres en que existe legislación al respecto.

Claramente los movimientos sociales, lo discursivo así como las leyes son los que imprimen las condiciones de posibilidad para que algo suceda, en este caso una cultura más hospitalaria con la maternidad. Desde este lugar me parece sumamente ordenador una mirada y un discurso que haga hincapié en las diferencias que existen actualmente en la implicancia que tiene para la mujer la maternidad a diferencia del hombre, que exige que se tenga en cuenta este diferencial y se brinde un tratamiento específico.

En este sentido destacó la profesional que mas allá de las tendencias discursivas actuales hay un factor biológico que debe ser reconocido que nos indica un mayor compromiso de la madre emocional y corporalmente.

“Muchas compañías están compenetradas en que mayor porcentaje de mujeres lleguen al directorio. Pero ¿por qué no llegan? ¿cuál es el quiebre de fuga de talento en tu empresa, cuándo se van? muchas con la maternidad y no porque no pueden seguir creciendo sino porque les da miedo no poder ejercer los dos roles, porque también ¿cuáles son referentes de liderazgo femenino en las compañías? muchas no van de lambo con un modelo de familia y ahí también hay un aprendizaje, las mujeres debemos tener referentes femeninos y los hombres masculinos, a veces la mujer adopta un modelo masculino para ejercer el liderazgo porque es lo que aprendió y eso es antinatural”, afirmó.

Poner en valor este diferencial en nuestra sociedad suma un montón porque es poner la maternidad en un lugar respetable que no sintamos que debemos invisibilizar para que podamos proyectarnos en otros ámbitos “además cuando la mujer ocupa estos nuevos lugares el hombre también ocupa nuevos espacios y esos es súper enriquecedor para la familia”, finalizó.

La familia más allá de que cambie de configuración sigue teniendo como principal misión ser el núcleo social para que se desarrolle una vida, que genere una persona que luego contribuya positivamente a la sociedad, por esto es muy importante como sociedad poner atención a cómo vamos a conformar este núcleo desde el lugar más sano para el desarrollo de las personas y que el Estado así como el sector productivo de una comunidad contribuya al sostenimiento de ese modelo.

Hire Partners, si bien se encuentra en CABA ofrece servicios online, que actualmente se proyectan no solo en Argentina sino en España, Panamá, México y así como en el interior del país.