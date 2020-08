Sin piedad: Feinmann tiene coronavirus y en Twitter es tendencia #FuerzaCovid

Este miércoles por la tarde trascendió que el periodista Eduardo Feinmann se contagió de coronavirus y fue el mismo conductor quien lo confirmó a través de su cuenta de Twitter, misma red social que en pocas horas se llenó de comentarios contra él y los usuarios lograron que el hashtag #FuerzaCovid se convirtiera en tendencia nacional.

"Por la tarde, me dieron el resultado confirmándome que es positivo. Quiero aclarar que, hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía y una febrícula reciente posterior a la confirmación del mismo", escribió Feinmann, quien siempre se mostró como un crítico a los gobiernos kirchneristas.

"Quería agradecerles a todos los me escribieron y se preocuparon por mí hoy... me levanté con disfonía, cosa que atribuí al cambio de clima... de forma responsable, falté a la radio y a la tele para irme al hospital de clínicas y hacerme el hisopado para descartar cualquier duda", explicó el conductor cuando todavía Twitter no estaba plagado de mensajes en su contra y "celebrando" que tenga el virus.

"Eduardo Feinmann tiene coronavirus. Es lo único positivo que se puede decir de él. #FuerzaCovid", escribió uno de los usuarios, mientras que otro fue más allá y "arengó" al virus: "Dale Covid que te falta Baby Etchecopar y Lanata", dejando en evidencia que la red social del pajarito es un lugar donde pululan los "haters".

Le deseamos al Covid 19 una pronta recuperación del virus Eduardo Feinmann.. #FuerzaCovid — Juan M. Podestá (@Podestajuanm) August 20, 2020

Pero el hashtag #FuerzaCovid también tuvo sus detractores y hubo muchos que salieron en defensa de Feinmann y condenaron a quienes "festejaron" que el periodista se haya contagiado. De esta manera la grieta quedó en evidencia otra vez y a través de Twitter, uno de los lugares donde unos y otros descargan toda su ira.

Le deseamos al covid una pronta recuperación de Feinmann #FuerzaCovid https://t.co/23SHOCG4fj — MELI uD83DuDC9A (@melicasacchia) August 20, 2020

Con los Odiadores ni pena ni perdon. Feinman dio positivo de coronavirus y espero que la pase bien feo. #FuerzaCovid No me afloje querido!!! — Adolfito Macri (@AdolfitoMacri) August 20, 2020