Una médica de 58 años se recibió hace 9 meses y Fito Páez la homenajeó

View this post on Instagram

Hola gente! Este video me llegou0301 hoy a la manu0303ana. Adriana Fernau0301ndez, es la meu0301dica que toca la guitarra y canta, como los dioses, esta preciosa versiou0301n de u201cEl amor Despueu0301s Del Amoru201d. El lugar es el centro de internaciou0301n de la Matanza del km 32, ruta 3, Buenos Aires, Argentina. El uu0301nico esparcimiento que tienen los internados es el uso de sus celulares. La doctora, recibida hace un anu0303o, a los 58 anu0303os, me pidiou0301 que trasmitieu0301ramos esto: la urgente necesidad de toma de conciencia sobre los peligros que conlleva el Covid 19. Que es una tarea muy dura el diu0301a a diu0301a y que hay muchos profesionales de la salud infectados. En definitiva, cuidarse es cuidar al otro. Es una situaciou0301n de extrema delicadeza. Ayudemos y acompanu0303emos a estas personas que nos necesitan mas que nunca. Un gran abrazo de amor para los familiares de las viu0301ctimas fatales del virus, para todxs lxs que trabajan en la primera liu0301nea y a todos los infectados por su pronta recuperaciou0301n. Fito Paez